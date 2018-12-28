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ile ilgili gelişmesi! Bugün gram tam fiyatları ne kadar?

ile ilgili vatandaşların gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Piyasalardaki hareketlilik neticesinde fiyatlarında stabil bir rakam yakalayamayan ve inişli çıkışlı grafiğini sürdüren altın, bu hafta da dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Dün uzun bir süre sonra yükselişe geçtiği gözlemlendi. Özellikle bizim kültürümüzde dolar, euro gibi kurlara baktığımız zaman onlara göre daha çok benimsendiğini görebiliriz. Her ne kadar belli bir oran etrafında seyretse de yeni yılda ne kadar olacağı uzmanlar tarafından ön görülmeye başlandı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram, tam, yarım, fiyatları...

Giriş Tarihi: 28.12.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 09:39
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Bugün gram tam çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Çok sayıda vatandaş yeni yıla girmeden önce fiyatları merak ediyor. Öyle ki dün piyasalar yeni yıla girilmesine az kala farklı bir tepki vererek yükselişe geçmesini sağladı. Hafta ortasında büyük sürprizlere izin vermeden yoluna devam eden altın, dün bir miktar yükseliş yaşasa da belli bir oranda seyir etmeye devam ediyor. Hediyeleşmeden yatırıma kadar her şekilde kullanılmaya müsait olan altın fiyatları ile ilgili tüm detayları ve uzman yorumlarını sizler için bugün de hazırladık. Peki, 28 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu en çok aratılanlar arasında ilk sırada geliyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak güncel altın fiyatları rakamları, uzman tahminleri ve son yorumları sizler için hazırladık...

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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Bugün gram tam çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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