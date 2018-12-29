Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Gram çeyrek altın bugün ne kadar? Canlı fiyatlar 29 Aralık

Cumartesi günü gelmesine rağmen ekonomide en çok merak edilen konulardan birisi de altın fiyatları olarak öne çıkıyor. Bu haftayı oldukça hareketli geçiren altın, yatırımcısı başta olmak üzere bireyler tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Kültürümüzde de oldukça önemli bir yere sahip olan ve her dönem gerek yatırım gerekse hediye aracı olarak kullanılan altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini güncel olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Altında alım ya da satım işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar hafta sonu piyasalarına yönelik araştırmalarını hız kesmeden yapıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin detaylarından 29 Aralık güncel ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilir, merak ettiğiniz türün bugün kaç TL'den işlem gördüğünü öğrenebilirsiniz.