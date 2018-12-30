Altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Aralık Pazar gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada...

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Birçok birey yatırım amaçlı veya hediyeleşme amaçlı ellerinde bulunduruyorlar veya almak istiyorlar. Günün en çok merak edilen konuları arasında hemen her zaman ilk sıralarda yer alan altın fiyatları bugün ne kadar? Geçtiğimiz aylarda döviz kurları ile paralel bir şekilde ciddi bir artış yaşayan ancak piyasaların normalleşmesi ile birlikte geldiğimiz bu günlerde fiyatlarda ciddi bir düşüş yaşanmış durumda bulunuyor. Birçok vatandaş arama motoru üzerinden çeyrek altın bugün ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Aralık Pazar gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin detaylarından 29 Aralık güncel ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilir, merak ettiğiniz türün bugün kaç TL'den işlem gördüğünü öğrenebilirsiniz.