Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde huzur toplantıları düzenlemeye devam ediyor.

Kıyık Semti'ndeki bir kahvehanede gerçekleşen toplantıda, vatandaşlar polise istek ve sıkıntılarını aktardı. Vatandaşlara suçlarla mücadele hakkında bilgi veren ekipler, broşür de dağıttı.Toplantıya, Edirne Emniyet Müdürü Kurt, Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Bilsel ve Asayiş Müdürü Şener Derin, Nişancıpaşa ve Barutluk mahalleleri muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

"ŞÜPHE ETTİĞİNİZ BİR ŞEY VARSA EMNİYETİ ARAYIN'

Kurt, burada yaptığı konuşmada, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Son günlerde telefonla dolandırıcılığın arttığını belirten Kurt, "Vatandaşları telefonla arayan dolandırıcılar kendini polis olarak tanıtarak 'paranı teröristlere kaptırmışsın, terörist soruşturması yapacağım, FETÖ soruşturması yapacağım, bankada paran, evde altının var mı, getir bakayım şunları' diyerek vatandaşları kandırıyor. Hala bunlara para kaptıranlar var. Bunlara sakın inanmayın. Polis her zaman vatandaşının yanında, emniyetin yerini biliyorsunuz, bizi biliyorsunuz, şüphe ettiğiniz bir şey varsa emniyeti arayın sorun." diye konuştu.

Soruşturmaların hiçbir zaman telefonla yapılmadığını dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

YENİ YÖNTEM 'KARGODA PAKETİNİZ VAR'

"Bunlara sakın ha sakın itibar etmeyin. Dolandırıcılar bu işten halen vazgeçmiyor. Son zamanlarda da bazıları da Sayın Valimizin adını kullanıyorlar. Bazı dolandırıcılar da engellilere yönelik tekerlekli sandalye alacaklarını belirterek vatandaşları arıyorlar. Ya da kanserli çocukları için ilik nakline ihtiyacı olduklarını belirterek arıyorlar ve para istiyorlar. Dolandırıcılar kendilerini bankadan arıyormuş gibi tanıtarak fazla para yatırıldığını bunun için vatandaşın bir miktar para yatırması gerektiğini söylüyorlar. Bunlara inanmayın. 0(850) ile arayan numaralar var, dolandırıcıların yeni yöntemi 'kargodan paketiniz var' deyip kapatıyorlar. Sonra vatandaş bu numarayı tekrar aradığında paralı danışmanlık hizmetleri gibi para yazıyor aramalara. Dolandırıcılara prim vermeyin. Böyle bir durumda sıkıntı yaşarsanız hemen polisi, 155'i arayın. Onlara istedikleri parayı öderiz, vatandaşımızın da yardımıyla defterlerini düreriz inşallah."