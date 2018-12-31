Bakan Turhan açıkladı! Artık e-Devlet'ten yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, e-Devlet Kapısı'yla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Turhan, bu yıl hizmete girecek yenilikleri de anlattı. Bakan Turhan şunları söyledi:

TEK BİR HİZMET ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLECEK

"e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısında 40 milyon olan yılsonu hedefimizi, 1 Aralık itibarıyla aştık. e-Devlet Kapısı'nda 4 binden fazla elektronik hizmeti kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu yıl toplam hizmet kullanım sayısı, 2 milyar 527 milyon 133 bin 163'e ulaştı. 2019'da e-Devlet Kapısı'na hizmet entegrasyonlarımız hızla devam edecek. Gelecek yıl kullanıcıların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişebilecek"