2 Ocak Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? Gram çeyrek altın fiyatları

2 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? Toplumsal değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Bu nedenler vatandaşlar tarafından gün aşırı aranan konuların başında da altın fiyatları yer alır. Hem düğünlerde hediye olarak akla gelen ilk nesne olması hem de dolar ve eurodan bağımsız olarak en çok birikim yapılan alan olması altını özel kılar.

2 Ocak ALTIN FİYATLARI

Gram altın ne kadar?

Gram altın bugün 218,87 TL'den alınırken 218,92 TL'den satılıyor. Özellikle çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşın yeni gözdesi gram altın olmuştu. Gram altın ülkemizde en çok tercih edilen ikinci altın türü olarak dikkat çekiyor.

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Çeyrek altın şüphesiz ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Hem düğünlerde hediye edilmesi hem de birikim sembolü olması nedeniyle çeyrek altın fiyatları sıkça araştırılıyor. Çeyrek altın bugün 347,88 TL'den alınırken 355,80 TL'den satılıyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatları, 2 Ocak Çarşamba günü şu şekilde; 693,59 TL'den alınan yarım altın 711,60 TL'den satılıyor. Yarım altın fiyatları da hem birikim hem de hediye etme amacıyla vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Tam altın fiyatları ne kadar?

Tam altın bugün 1.391,53 TL'den alınırken 1.418,85 TL'den satılıyor. Tam altın fiyatları hakkında en detaylı bilgileri anlık değişimleri haberimizde bulabilirsiniz.

Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?

Cumhuriyet altını genellikle yatırım amaçlı satın alınır bazı zamanlarda düğünlerde gelin ve damadın yakınları, aile fertleri tarafından da hediye edilen Cumhuriyet altını bugün 1.442,00 TL'den alınırken 1.464,00 TL'den satılıyor.