Bakan Pakdemirli duyurdu! Bugünden itibaren başlıyor...

Pakdemirli, Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sağlık Bakanlığında düzenlenen "Okul Kantinlerindeki Gıdalar İçin Logo Uygulaması İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlıklar arasındaki koordinasyonun arttığına işaret eden Pakdemirli, eğitim gibi sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmenin de anayasal bir hak olması gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, bakanlığınca yürütülen Beslenme Dostu Okul Programı, okul kantinlerine özel hijyen kuralları ve kantin personeline eğitim gibi uygulamalara değinerek, bugün imzalanan protokol sayesinde kantinlerin üç Bakanlığın denetim ve gözetiminde olacağını, denetimin sadece kantinde değil üretim yerlerinde başlayacağını vurguladı.

Üç çocuk babası ve tüm ülke çocuklarının ağabeyi olarak bir konuya dikkati çekmek istediğini belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Ailelerin çocukları bize emanet. Çocukların sağlıklı gıdalara erişimi ailelerin haklı talebiydi ve bizlerden de beklentileriydi. Okul gıdası uygulamasıyla bir anlamda da velilerimizle bir emanet sözleşmesi imzalıyor olacağız. Türkiye'de her 5 kişiden biri obez. Gelişmiş ülkelerden daha iyi durumdayız. Ama evlatlarımızın yüzde 25'i fazla kilolu. 'Gıda okur yazarlığı' diye bir ifade kullanıyorum ve bunu çok önemsiyorum. Gıda okur yazarlığıyla, gıdanın neyden üretildiğini, kişiye faydalı ve zararlı taraflarını biliyor olmamız lazım. Türkiye'de gıda okur yazarlığı çok yüksek değil. Gıda okur yazarlığı alışkanlığını çocuk yaşlardan itibaren kazandırabilirsek, gelecekte çok daha sağlam nesillerimiz olur."

AİLELERE ÇAĞRI

Pakdemirli, ailelere de çağrıda bulunarak, "Eğitim için iki sacayağı çok önemli, biri okul, diğeri de aile ve ev. Okulda yapmaya çalıştığımızı evde de yapmalıyız. Biz okulda siz de evde sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırırsak, gelecek nesilleri garanti altına almış oluruz." dedi.

Okul gıdası uygulamasını bakanlıklarla ortak yürüteceklerine işaret eden Pakdemirli, "Okul gıdası logosuyla enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin tüketimini engelleyeceğiz, obeziteye karşı savaş açacağız. Geleceğimizin garantisi çocuklarımıza erken yaşta iyi beslenme alışkanlıkları kazandırmış olacağız. İyi beslenme alışkanlığına uygun gıdaları diğer ürünlerden ayırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Pakdemirli, gıda üreticilerini de bu konuda teşvik etmek istediğini belirtirken, "17 milyonu aşkın öğrencimiz var. Bu aslında çok büyük bir pazar. Değerli üreticilerimiz okul gıdası uygulamasına uygun ürünleri hızlı şekilde üretirlerse, kendileri için de önemli bir kazanç kapısı olur." ifadesini kullandı.

"LOGOSUZ ÜRÜN SATILAMAYACAK"

Uygulamayla 17 milyonu aşkın öğrencinin gıdası ve sağlığını kontrol altına almış olacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Uygulamaya bugünden itibaren geçiyoruz. Bunun geçiş süreci olacağını kabul etmek lazım. Ama 2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek. Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacak. Gelecek nesillerimiz için gıda okur yazarlığı uygulaması çok önemli. Farkındalığı artırmak anlamında trafik ışıkları uygulamasına geçiyoruz. Trafik ışkıları sarı, kırmızı, yeşildir. Üzerinde sarı, kırmızı, yeşil renkleri olan gıda uygulamasına yakın bir zamanda yönetmelik değişikliğiyle geçiyor olacağız. Enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin daha az tüketilmesi için kırmızıyı gören vatandaşlarımız, daha sağlıklı ürünlere doğru yönlendirilecek. Farkındalığı artırmak ana amaçlarımızdan birisi. 80 milyon vatandaşımıza daha sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak istiyoruz."