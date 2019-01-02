Emeklinin Ocak zammı belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Emeklinin Ocak zammı belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Türkiye'nin gözü - kulağı yarın açıklanacak olan enflasyon rakamlarında olacak. Böylece emeklinin ocak zammı belirlenmiş olacak. Vatandaşlar heyecanla oluşacak olan zam oranlarını beklerken, tahminler ocak zammının yüzde 10.65 ya da 11.09 olacağını gösteriyor. Eğer oranlar bu şekilde gerçekleşirse en düşük maaş bin 134 liraya yükselmiş olacak. İşte emekli zammı ne kadar olacak? SSK - Bağ-Kur Ocak ayı zammı? sorularının cevapları...
Giriş Tarihi: 02.01.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 09:45