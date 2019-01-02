HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Emeklinin Ocak zammı belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklinin Ocak zammı belli oluyor! En düşük maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye'nin gözü - kulağı yarın açıklanacak olan rakamlarında olacak. Böylece emeklinin ocak zammı belirlenmiş olacak. Vatandaşlar heyecanla oluşacak olan zam oranlarını beklerken, tahminler ocak zammının yüzde 10.65 ya da 11.09 olacağını gösteriyor. Eğer oranlar bu şekilde gerçekleşirse en düşük maaş bin 134 liraya yükselmiş olacak. İşte zammı ne kadar olacak? SSK - Bağ-Kur Ocak ayı zammı? sorularının cevapları...

Giriş Tarihi: 02.01.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 09:45
Emeklinin Ocak zammı belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) verilerini yarın açıklayacak ve tüm emeklilerin ve memurların zam oranını netleştirecek. 12.3 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren Ocak zammı ile ilgili süreç yarın sonuçlanacak olurken vatandaşların da bu konuyla ilgili araştırmaları sona gelmiş durumda. İşte 2019 zammı...


Emeklinin Ocak zammı belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

2019 yılı programındaki tahmine göre, 2018'in ikinci yarısındaki yüzde 10.65 olabilecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.65 zam alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emeklinin Ocak zammı belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Yüzde 4'lük zamma ilaveten 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak memur emeklilerinin zammı da yüzde 11'i aşacak. Memur emeklileri yüzde 4 zam ve yüzde 7.15 farkı alabilecek.

Emeklinin Ocak zammı belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketindeki tahmin ise 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 11.09 olabileceği yönünde. Buna göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.09 olacak.

Emeklinin Ocak zammı belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

KAÇ LİRA ARTACAK

Memur emeklilerinde en düşük maaş tahminlere göre 239,71 ya da 249,17 lira artış gerçekleşebilecek.

Emeklinin Ocak zammı belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

İkinci yarıdaki yüzde 10.65 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 108,78 ile 521,02 lira arasında artış olacak.

Emeklinin Ocak zammı belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Yüzde 11.09'luk tahmin ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 113,27 ile 542,54 lira arasında artış getirecek. En düşük maaş bin 134 lira olacak.

BİZE ULAŞIN