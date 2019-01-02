Emeklinin Ocak zammı belli oluyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) enflasyon verilerini yarın açıklayacak ve tüm emeklilerin ve memurların zam oranını netleştirecek. 12.3 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren Ocak zammı ile ilgili süreç yarın sonuçlanacak olurken vatandaşların da bu konuyla ilgili araştırmaları sona gelmiş durumda. İşte 2019 emekli zammı...



