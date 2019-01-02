Serbest bölgeden ihracata üç koldan destek

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Türkiye 2019'a ticarette yeni hamleler ile başladı. Serbest bölgelerde üretilen Türk malı ve sunulan hizmetlerin üçüncü ülkeye satışında kredi, sigorta ve garanti desteği verilecek. Eximbank, bu firmalara üretim, yatırım veya işletme sermayesi ihtiyaçları için üç başlıkta destek verirken, deprem, sel gibi mücbir sebep, konkordato ilan edilmesi gibi durumlarda ilaveten kredi-garanti taahhüt süresi tanıyabilecek.Eximbank'ın bu yıl ihracatçılara vereceği finansman desteğini de 44 milyar dolardan 48.4 milyar dolara çıkardı. Yeni garanti programlarıyla teminat mektupsuz krediler miktarı artırılacak. Teminat mektubu olmadan verilen kredi tutarı 2018'de 4.2 milyar dolara ulaştı. 2019'da teminat mektupsuz kredi olanakları, yeni garanti programları devreye alınarak daha da genişletilecek.Bakanlığın ithalatta haksız rekabeti önlemeye yönelik tebliği de yürürlüğe girdi. Buna göre İran, Çin, Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli bazı ürünlere yönelik tedbir kararı alındı. Bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatı gözetime tabi tutulacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçılara TL kredi desteğinin genişleyeceğini belirterek, "Gelecek dönemde teknolojiye, tasarıma ve markalaşmaya odaklanarak, ihracat artışını yapısal şekilde uzun döneme yayacaklarını söyledi. Pekcan, bu konuda üç temel hedefleri olduğunu belirterek, "Markalaşma ve tasarımla daha rekabetçi hale gelmek, iç ticarette, dış ticarette ve gümrüklerde zamanımızın zorunluluğu olan dijitalleşmeyi ve e-ticareti ön plana çıkarmak, üretimde ise yeni teknolojilerle çağı yakalamak" dedi.İhracatçıya Eximbank'ın vereceği finansman desteği geçtiğimiz yıla göre yüzde 10 (4.4 milyar dolar) artırıldı. Türk Lirası ile ihracat yapanlara da krediler TL cinsinden verilecek.