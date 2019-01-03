Markalar mücadeleye devam edecek

Enflasyonun kontrol altına alınması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın liderliğinde hayata geçirilen 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' 2019'da da devam edecek. Gıda perakendecileri başta olmak üzere pek çok marka ve kurum yüzde 10 ve üzerinde indirim yapmayı sürdürecek.



YENİ LİSTELER GELECEK

Dev zincir marketleri temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Mustafa Songör, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında 2018 sonunda başlayan programın doğal bir seleksiyona dönüştüğünü, indirimlerin 2019'da da değişen ürün listeleriyle devam edeceğini söyledi. Songör, bakanlıkla koordinasyon halinde gıda ve temizlik maddeleri başta olmak üzere ihtiyaç kalemlerinde daha uygun fiyatların süreceğini kaydetti. Migros Genel Müdürü Özgür Tort ise, artan maliyet koşullarına rağmen Migros'un programa elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.



ÜÇ AY DAHA İNDİRİM

Yerli marketleri temsil eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek ise, yılın ilk çeyreğinde de enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini, indirimlerin yüzde 10-30 arası devam edeceğini söyledi. Altunbilek, "Kurdaki düşüşle birlikte fiyatlar da indi. Dolayısıyla biz bu katkıyı tüm iş ortaklarımızla birlikte devam ettireceğiz" dedi.

Yerli gıda markası Torku da enflasyondaki yavaşlamanın nihai sonucu olarak, kontrol edilebilir ve büyümeyi sürdürülebilir kılacak tek haneli düşük enflasyon oranı hedefinin gerçekleştirilebilmesi için kendi üzerine düşeni yapmaya ve bu çerçevede kampanyayı 2019'da da devam ettirmeye karar verdiklerini açıkladı.



MOBİLYACILAR 'DEVAM' DEDİ

Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç de mobilyacılar olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yıl sonuna kadar yaptıkları yüzde 10 indirimi 2019'da da sürdüreceklerini açıkladı.



TOBB'DAN DA DESTEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da 2019'da da Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na desteklerini sürdüreceklerini açıkladı. Türk özel sektörü olarak 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsayla programa destek sağladıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Enflasyonla mücadelenin 2019'da da aynı şekilde devam etmesini arzu ediyoruz. Zira enflasyonla mücadele işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele demektir ancak bunu ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. TOBB ile oda ve borsalar, milli bir dayanışma içinde 2019'da da Enflasyonla Mücadele Programı'na desteklerini sürdürecek."



TMSF ŞİRKETLERİ İNDİRİMLERİ SÜRDÜRECEK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "Enflasyona karşı açtığımız topyekun mücadelede Türkiye'deki başta mobilya sektörü olmak üzere kayyum olarak görev yaptığımız şirketlerin ürünlerinde en az yüzde 10 indirime devam edeceğiz" dedi.

Kendilerine emanet edilen şirketleri büyütmek için gerekirse yeni yatırmalar yapacaklarının altını çizen Gülal, "Yönettiğimiz şirketlerin ihracatını artırarak dünya markası yapma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdamı artırarak iş imkânı sağlıyoruz. Şirketlerin aktif büyüklüğü yaklaşık 56.2 milyar lira, öz kaynak toplamı yaklaşık 19.9 milyar lira, şirketlerin ciro toplamı ise 21.7 milyar liraya ulaştı. Bu şirketlerde yaklaşık 43 bin 676 kişiye ise istihdam sağlıyoruz. Enflasyonla mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

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