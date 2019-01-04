Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2019 gram tam çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son günlerde araştırmalar oldukça hız kazanmış durumda. Çok sayıda vatandaş döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ile birlikte konuyla ilgili takiplerini arttırmış durumdalar. Yatırım, birikim ve hediyeleşme aracı olarak ülkemizde döviz kurlarının aksine daha çok tercih edilen ve milletimiz tarafından daha çok benimsenmiş bir kültür öğesidir. Çok sayıda vatandaş kur da yaşanan dalgalanmalardan dolayı altın fiyatları bugün ne kadar? sorusunu oldukça sık aratmaya başladılar. Uzmanların bu konu üzerine tahmini ise kurdaki dalgalanmaların çok uzun soluklu olmayacağı ve altın fiyatlarında yaşanan artışın da yakın zamanda düşebileceği yönünde.

4 OCAK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Gram altın bugün ne kadar? : Kuşkusuz altın fiyatlarında ne zaman bir yükseliş olsa vatandaşlaların en çok tercih ettiği türlerin başında gelir. Özellikle hediyeleşme maksadıyla kulanılmasından dolayı ucuz olması bireyleri kendine çeken bir yönüdür. Gram altın bugün, 226,58 liradan alınırken 226,62 liradan satılıyor.

Yarım altın bugün ne kadar?: Çeyrek ve gramın aksine daha az tercih edilen ancak yatırım için biçilmiş kaftan olan bir altın türüdür. Aynı zamanda düğünlerde durumu iyi olan kişiler ve yakın akrabalar tarafından gelin ve damada en çok takılan takı arasınadadır. Yarım altın bugün, 727,23 liradan alınırken 746,11 liradan satılıyor.

Tam altın fiyatları bugün ne kadar?: Ülkemizde birikim açısından ve düğünlerde aile büyükleri tarafından tercih edilen bir altın türüdür. Tam altın bugün, 1.460,0900'den alınırken 1.488,720 satılıyor.

Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?: Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasında benzerlikler vardır ikisi de yatırım amacıdır fakat Cumhuriyet altını hem daha ağır ve hem daha pahalı olduğundan uzun vadeli düşünülür. 1.504,00 TL'den alınırken 1.527,00 TL'den satılıyor.

Çeyrek altın bugün ne kadar?: Ülkemizde en çok tercih edilen ve hem yatırım hem hediyeleşme aracı olarak kullanılan altın türüdür. Yastıkaltı altın olarak da geçen çeyrek bu sabah 364,76 liradan alınırken 373,05 satılıyor.