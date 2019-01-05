İhracatta tarihi rekor

BUGÜN NELER OLDU

Ağustos ayındaki kur saldırısını püskürtüp Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile, ekonomide dengelenme sürecini sürdüren Türkiye, makro verilerde tarih yazmaya devam ediyor. Art arda 3 ay cari fazla veren, enflasyonu yüzde 20.3 ile YEP hedefinin de altına indiren Türkiye, ihracatta ise Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.13.9 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aralık ayı ihracat rakamına imza atılırken, 2018'in tamamında ise 168.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. İthalat ise 2018'de yüzde 4.5 azalarak 223.1 milyar dolara indi. Aralıkta yüzde 71 azalarak 2 milyar 675 milyon dolara inen dış ticaret açığı, 2018'in tamamında ise yüzde 28.4 azalarak 55 milyar dolara geriledi. Dış açık böylece YEP hedefi olan 66 milyar doların altında kaldı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığına dikkat çekerek, 2019'da ihracatın milli gelirdeki payının yükselmesini beklediklerini söyledi. Pekcan, Türkiye'nin en büyük ticaret partneri olan Avrupa Birliği'ne ihracatın ise yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 13.7 artışla 84.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Bu rakam 2018 ihracat rakamının yüzde 50'sine denk geliyor.Pekcan, hedef pazar olarak belirledikleri Afrika kıtasına ihracatın yüzde 24, Latin Amerika'ya ise yüzde 35.6 yükseldiğini açıkladı. Odak ülke olarak işaret ettikleri Meksika'ya ihracatın yüzde 36 arttığına dikkati çeken Pekcan, Hindistan'a ihracatın ise yüzde 48 oranında yükseldiğini ifade etti.Geçtiğimizyıl 1 milyar dolar üzeri ihracat yapılan ülke sayısı 39'a çıktı. Listeye yeni giren ülkeler; İsviçre, Libya, Hindistan, Portekiz, Katar ve Çekya oldu. 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayısı ise 17'ye çıktı. Eskişehir ve Kahramanmaraş 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı. 23 sektör 1 milyar doları üzerinde ihracat gerçekleştirdi. 2018'de ihracat yapan firma sayısı yüzde 8.5 artış gösterdi. 15 bin 743 firma ilk defa ihracat yaptı. 10 sektörde tüm zamanların rekoru kırıldı. İhracatını en çok artıran yüzde 36 ile çelik sektörü oldu.TİM Başkanı İsmail Gülle, "2018 yılı ihracatta rekorlar yılı olacak demiştik. Biz sözümüzü tuttuk. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Bugün, bu sistemin, hızlı karar alma ve bürokrasinin azaltılması konularında ne kadar etkin sonuçlara ulaştığını hep birlikte görüyoruz" diye konuştu.