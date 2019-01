Bugün altın fiyatları ne kadar? 8 Ocak güncel gram tam ve çeyrek altın fiyatları burada!

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Ekonomi alanında her gün en çok merak edilen konuların başında gelen, altın fiyatları yatırımcısı başta olmak üzere birçok birey tarafından takibi sürdürülüyor. Öyle ki, konuyla ilgili araştırmalar trendler zirvelerinin ilk sıralarında yer alıyor. Kültürümüzde oldukça ayrı bir yere sahip olan altın, diğer döviz kurlarından sıyrılarak vatandaşların bir numaralı yatırım tercihi arasında bulunuyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Her gün on binlerce kişinin merak ettiği bu konuyu bu yazımızda sizler için hazırladık. Güncel ve canlı rakamlarla gram, yarım, tam, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki tüm gelişmeleri sizler için derledik.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI

Eğer ki altın fiyatlarında yükseliş yaşanır ve fiyatlar pahalılaşmaya başlarsa bu durumlarda en çok tercih edilen altın konumuna her zaman gram altın geçer:

Gram altın bugün, 222,67 liradan alınırken, 222,71 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Kuşkusuz ülkemizde en çok tercih edilen altın türü çeyrek altındır. Çeyrek altın düğünlerde de akla gelen ilk hediyedir, aynı şekilde birikim açısından da yastıkaltı biriktirilen altınların büyük çoğunluğu çeyrek altındır.

Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 357,64 TL'den alınırken 365,78 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bu sabah yarım altın 713,40 TL'den alınırken 731,91 TL'den satılıyor.

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın fiyatları da vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam altın bugün itibariyle 1.430,5700 TL'den alınırken 1.458,6400 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasında benzerlikler söz konusudur. Cumhuriyet altını hem daha pahalı hem daha ağır olduğu için kolay kolay bozdurulmaz. Cumhuriyet altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 1.480,00 TL'den alınırken 1.502,00 TL'den satılıyor.