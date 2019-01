20 milyarlık destek

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ'ye can suyu olacak destek paketini açıkladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, Denizbank, TEB, Yapı Kredi, QNB, Şekerbank, Alternatifbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Albaraka Türk ile sonradan Akbank'ın katıldığı 'KOBİ Değer Kredisi'yle üretim ve ihracat yapan, yıllık cirosu 25 milyon TL ve altında olan işletmelere 20 milyarlık kaynak sağlanacak. Aylık yüzde 1.54 faizle (yıllık 18.50) kullandırılacak kredi 6 ay anapara ödemesiz, 36 ay vadeli olacak. İmalat ve ihracat yapanlar azami 1 milyon, ticaret ve hizmet sektörüyle uğraşanlar ise 500 bin TL kredi alabilecek. Piyasa faizinden 9 puan daha az olan destek paketiyle KOBİ'ler 4 milyar 100 milyon TL daha az faiz ödeyecek.İstanbul'da düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Albayrak, 20 ila 40 bin işletmeye dokunacaklarını söyledi. Albayrak, KOBİ'lerin işletme sermayesi finansmanına erişiminin kolaylaştırılması, mali yapılarıyla beraber üretim, istihdam, ticaret, ihracat imkân ve kabiliyetinin güçlendirilmesini amaçladıklarını ifade etti.KOBİ Değer Kredisi'nin 13 bankanın kendi inisiyatifiyle hazırlandığını vurgulayan Albayrak, "Kredi destek programının Hazine'ye etkisi olmayacak. Kredi Garanti Fonu'nun halihazırda tahsis edilmiş, kullandırılıp ödenmiş olan limitlerinin tekrar kullandırılmasıdır. İlk günden beri bütçe disiplininden taviz vermeyeceğimizi söyledik. Bu konuda sonuna kadar kararlıyız" dedi.Türkiye'de herkesin futbol ve ekonomiden anladığını söyleyen Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Her tarafta bir şey konuşuluyor. 81 milyon teknik direktör ve ekonomist... Bu yüzden sağlıklı ve rasyonel yorum yapmak zorundayız. Gerçekçi, somut, ayakları yere basan... 'Bakan çok gülüyor' diyorlar. 'Niye çok gülüyor?' Çünkü Türkiye'yi, kapasitesini, potansiyelini, yapabileceklerini biliyor ve buna inanıyor. İnandığı için her daim pozitif. Pozitif olacağız ki, toplumda herkes size bakıyor."Ekonomide dengelenme sürecinin devam ettiğini belirten Albayrak, "Enflasyon, kur, faizler ve CDS primlerinde sağladığımız iyileşmeyle 2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu daha üst noktaya taşıdık" dedi. Albayrak, hedeflere, eylül, ekim, kasımdaki gelişmelere dayalı süreçlerdeki neticeleri gördükçe hayal diyenlere, farklı negatif algıyla bakanlara rağmen sağlam adımlarla ilerlediklerini söyledi. Albayrak, bu başarılı performans ile sağladıkları pozitif ivmeyi toplumun tüm kesimlerine yansıttıklarını ifade etti.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) bankalarla ilgili yaptığı çalışmadan da bahseden Albayrak, "Yapılan çalışmalar ortaya koymaktadır ki; sektörümüz sağlıklı ve güçlü yapısını korumakta. Bu çalışmalar dengelenme süreci boyunca devam edecek"dedi.Her gün 'resesyon, stagflasyon, slumpflasyon' gibi terimler üreterek algı oluşturmaya çalışan çevrelere de tepki gösteren Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Birileri ekonomide resesyon beklese de her gün literatürdeki farklı tanımlarla algı oluşturmaya çalışsa da üzülmeye devam edecek. Onlar üzülsünler, yeter ki toplum, ülke ve milletimiz sevinsin. Zerre rehavete kapılmadan aynı motivasyonla hatta daha fazla işimize sarılarak çalışmaya devam edeceğiz. Daha güzel yarınlar bizi bekliyor."Aylıkfaizi yüzde 1.54 olan 'KOBİ Değer Kredisi'nin yıllık faizi yüzde 18.50'ye geliyor. Şu anda özellikle özel bankalarda KOBİ kredilerinin aylık faizi yüzde 2.27. Yıllık ise bu oran yüzde 27.30'ları buluyor. KOBİ'ler destek paketiyle 4.1 milyar TL daha az faiz ödemiş olacak.Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kasım itibarıyla bankaların yapılandırdığı kredilerin miktarının 118 milyar lira olduğunu söyledi. Yılsonu itibarıyla bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğünün 4 trilyon TL'ye yaklaştığını ifade eden Aydın, "Bilanço içinde krediler 2.5 trilyon lira ile yüzde 62 pay almakta. Bu oran çok sayıda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeden daha yüksek. Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 4'le makul düzeyde" dedi. Kredilerin yüzde 55'inin kurumsal, yüzde 25'inin KOBİ'ler, yüzde 20'sinin de bireysel müşterilere kullandırıldığını belirten Aydın, "Türkiye ekonomisinin bilançosu kendi bilançomuzdan daha önemli. Türkiye büyürse, kazanırsa ve güçlü olursa bizler de büyürüz" dedi.KOBİ Değer Kredisi, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'lerimiz için önemli bir müjde olmuş, reel sektörün moralini artırmıştır.KOBİ Değer Kredisi tüm esnaf camiasına fayda sağlayacak. Bu kredi piyasaları rahatlatacak.Ekonomi yönetimimiz sürati ve hedefi 12'den vuran müdahaleleri ile ekonominin bütün katmanlarını dikkate alıyor.Tam bir can suyu olacak. Ekonomide moral değerleri yükseltmek adına yeni yıla pozitif bir başlangıç oluşturacak.Reel sektörün kaynak bakımından rahatlatılması ve teminatsız finansman, bugün en 'değerli' destektir.Hükümetin reel sektöre yönelik destekleri KOBİ Değer Kredisi ile taçlandırıldı. Ekonominin kan dolaşımını hızlandıracak.