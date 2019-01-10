KOBİ’lere nefes verecek paket

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün KOBİ'ler için yeni bir kredi paketi açıklayacak. MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katılan Albayrak, pakete Türkiye Bankalar Birliği ile 12 bankanın katılacağını bildirdi. Albayrak'ın detaylarını bugün açıklayacağı paketle Kredi Garanti Fonu kefaletiyle KOBİ'lere 25 milyar TL'lik kaynak sağlanması planlanıyor.KOBİ'ler için yılbaşından itibaren 'Ticari Alacak Sigortası'nı başlattıklarını da hatırlatan Albayrak, "Ticari alacak sigortasıyla satıcı firma konumundaki KOBİ ile ondan alım yapan alıcı arasında herhangi bir teminata bağlanmamış yurtiçindeki vadeli satışlardan doğan alacakların ödenmeme riskine karşı teminat sağlıyoruz" dedi. Albayrak, ilk etapta cirosu 25 milyon liraya kadar olan mikro ve küçük işletme kapsamındaki firmaların devlet destekli ticari alacak sigortasından yararlanabileceğini, ilerleyen aşamada cirosu 125 milyon liraya kadar olan KOBİ'leri de sigorta kapsamına dahil edeceklerini söyledi.

Bakan Berat Albayrak'tan MÜSİAD toplantısında önemli açıklamalar

BUGÜN NELER OLDU

Bakan Albayrak, makro ekonomide elde edilen iyileşmeleri vatandaşa ve sektörlere yansıtmayı sürdürdüklerini aktardı. İlk günden itibaren piyasalar ve farklı paydaşlarla kurulan etkili ve şeffaf iletişime rağmen, birilerinin sürekli negatif algıyı hakim kılmaya çalıştığına işaret eden Albayrak, şöyle konuştu: "Hiçbir şekilde, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) ortaya koyduğumuz hedeflerden taviz vermek yok. Bütçe disiplini konusundaki sıkı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Bütçede öngördüğümüz ya da bütçede ortaya koyulan esneme alanları dışında hiçbir yeni alan yoktur. Mali disiplin bugüne kadar ekonomik başarılarımızın en önemli çıpalarından biri oldu ve bu şekilde de kalmaya devam edecek." 2018 yılı ve 2019'un ilk çeyreğine ait büyüme verilerinin birilerinin hayal ettiği gibi '5-10 küçülme' noktasında olmadığını belirten Albayrak, "Piyasalar çok daha sağlam karşı cevap vermeye başladı" diye konuştu.MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, derneğin Bakan Albayrak adına diktirdiği 50 çam ağacının sertifikasını verdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdelere değinen Bakan Albayrak, "'Bu ekonomideki türbülans için yükü millete yükleyecekler' diyorlar ya... Bu müjdeler milletin yüzünü güldürürken, onların yüzü kızarmıyor" dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili ortaya attığı İsrail iddiasına sert tepki gösteren Albayrak, "Cevabını aldı, adamın yüzü kızarır, yüzü bile kızarmadı. Rezil olan o değilmiş gibi yine yalana iftiraya sarıldı. Zaten iki şeye sarılmayı çok seviyor. Bir, rezil oldukça yalana sarılıyor, bir de her seçimi kaybettikçe koltuğa sarılıyor" ifadesini kullandı. Albayrak, 'seviyesizliğin ve iftiraların' adli mercilere taşındığını dile getirerek, "O seviyenin muhatabı yargıdır" diye konuştu.MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise Türkiye'nin, yeni yönetim sisteminin dinamik yapısı sayesinde, hızlı bir kalkınma sürecine gireceğine olan inançlarının tam olduğunu dile getirerek, "Büyüme süreci değil, kalkınma ve yatırım süreci başlatalım diyoruz. Bizlerin arzusu, kısa dönemli büyüme performansından ziyade, uzun dönemli, ortalama ve dengeli büyümeyi mümkün kılacak sürdürülebilir bir kalkınma sürecidir" şeklinde konuştu.AĞUSTOS ayındaki kur saldırısının ardından zamanında ve kararlılıkla alınan tedbirlerle finansal piyasalarda normalleşme sürecine ulaşıldığına dikkat çeken Bakan Albayrak, o günden bugüne kadar döviz kurunda yüzde 20 iyileşme kaydedildiğini, TL'nin birçok gelişmekte olan ülkeye kıyasla daha pozitif ayrıştığını aktardı. Albayrak, "Bu dönemde ülke risk primi dediğimiz CDS'lerde yaklaşık 230 puan, 10 yıllık devlet tahvil faizimiz ise yaklaşık 480 baz puan gerileyerek oldukça pozitif bir gelişme gösterdi. Bunlar yeterli değil, daha yeni başladık" dedi.MERKEZ Bankası'nın Olağanüstü Genel Kurulu kararı almasıyla ilgili çok sayıda asılsız haber ve iddiaya şahit olduklarına dikkat çeken Albayrak, şöyle konuştu: "Bu adımın amacı, nisanda Hazine'ye devredilecek Merkez Bankası kârının ocakta devredilmesi… Biz rakamı 20 milyar TL civarı olarak öngördük. Ama ortaya çıkan tablo bu rakamın 37 milyar TL seviyesinde olacağını gösteriyor. Yani bütçede koyduğumuz rakamın ve beklentimizin çok üzerinde... Bu kaynağın önemli bir kısmı ocakta devreye girecek. Nisan yerine ocakta bu kârın devredilmesinin temel amacı, etkin nakit yönetimi kapsamında kamu yatırımı ile kamu, piyasa ve KDV iade ödemelerinin hızlandırılması, böylece piyasaya likiditenin daha hızlı şekilde sunulmasıdır."CARI açığın 2018 yıl sonunda 20 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini belirten Albayrak, "Cari açığın milli gelire oranının, yıl sonunda Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) söylediğimiz yüzde 4.7 hedefinin ��ok daha altında, yüzde 3 olmasını bekliyoruz" dedi.