Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları 11 Ocak

Altın fiyatları konusunda hemen her gün devam eden araştırmalar piyasaların verdiği tepkilere göre değişiklik gösteriyor. Öyle ki kültürümüzde, vatandaşımız tarafından dolar ve euronun aksine daha çok benimsenen ve kabul gören bir yatırım aracı olan altın fiyatları bugün ne kadar? Tabi ki bunun yanı sıra döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, doğrudan altın fiyatlarını da etkileyen etkenler arasında bulunuyor. Yatırım aracı olmasının yanında yine kullanıldığı en büyük alanlardan biri de hediyeleşme aracı olması kuşkusuz... Düğünlerde gelin ve damada takı olarak da takılan altın fiyatları ile ilgili tüm canlı ve güncel bilgileri buradan bulabilirsiniz. İşte 11 Ocak gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ile ilgili tüm güncel ve canlı gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz...

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Araştırmaların hız kesmeden devam ettiği şu günlerde vatandaşların en fazla yatırım aracı olarak kullandığı türlerden biri olan yarım altın, 719,25 liradan alınırken, 737,92 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın, bir dönem çeyrekten sonra en çok tercih edilen türler arasındadıydı. Özellikle düğün sezonlarında kendine oldukça fazla yer edinilebilinen bu tür ile ilgili araştırmalar da hızlanıyor. Gram altın bu sabah, 226,17 liradan alınırken 226,20 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın kültürümüzde en çok tercih edilen yatırım ve hediyeleşme aracıdır. Düğün, nişan, sünnet gibi birçok farklı etkinlikte en çok tercih edilen altın türü olan çeyrek, aynı zamanda yatırım aracı olarakta oldukça fazla bir şekilde kullanılmaktadır. Çeyrek, 360,75 liradan alınırken 368,96 liradan satılıyor.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; Bugün, 1.488,1100 TL'den alınan tam altın 1.525,4800 TL'den satılmaktadır. Tam altın düğünlerde gelin ve damadın yakınları, aile fertleri ve dostları tarafından armağan edilir.