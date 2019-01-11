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son dakika | 12 Ocak Cumartesi Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Vatandaşların büyük bir ilgiyle araştırdığı konusunda son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Anlık olarak değişen altın fiyatlarında son durum şu şekilde; son günlerde dolardaki artış aynı şekilde altın fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz haftaya oranla altının gramında artış gözlemleniyor. Özel içeriğimizde , , , tam altın ve Cumhuriyet altını hakkında anlık değişimleri ve uzman yorumlarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.1.2019 07:30
Altın fiyatları son dakika | 12 Ocak Cumartesi Cumhuriyet altın Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Ülkemizde konusunda araştırmalar her geçen gün artarak devam etmektedir. Sosyal olarak kültürümüzün önemli bir figürü olan altın, hem düğünlerde gelin ve damada hediye olarak takılan bir nesnedir hem de ülkemizde dolar ve eurodan bağımsız olarak en fazla tercih edilen birikim yöntemidir. 12 Ocak Cumartesi altın fiyatları ne kadar? İşte A'dan Z'ye altın fiyatları ile ilgili her şey...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

fiyatları vatandaşlar tarafından fiyatlarındaki artıştan sonra özellikle takip ediliyor. Düğünlerde ve birikim açısından gram altın vatandaşın gözdesi olmuş durumda. Gram altın 12 Ocak Cumartesi günü 225,82 TL'den alınırken 225,93 TL'den satılmaktadır.

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Altın fiyatları son dakika | 12 Ocak Cumartesi Cumhuriyet altın Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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