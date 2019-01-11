Altın fiyatları son dakika | 12 Ocak Cumartesi Cumhuriyet altın Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Ülkemizde altın fiyatları konusunda araştırmalar her geçen gün artarak devam etmektedir. Sosyal olarak kültürümüzün önemli bir figürü olan altın, hem düğünlerde gelin ve damada hediye olarak takılan bir nesnedir hem de ülkemizde dolar ve eurodan bağımsız olarak en fazla tercih edilen birikim yöntemidir. 12 Ocak Cumartesi altın fiyatları ne kadar? İşte A'dan Z'ye altın fiyatları ile ilgili her şey...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları vatandaşlar tarafından çeyrek altın fiyatlarındaki artıştan sonra özellikle takip ediliyor. Düğünlerde ve birikim açısından gram altın vatandaşın gözdesi olmuş durumda. Gram altın 12 Ocak Cumartesi günü 225,82 TL'den alınırken 225,93 TL'den satılmaktadır.