Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın Çeyrek altın fiyatları 14 Ocak

Piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatları noktasında değişimlerin yaşanmasına neden oluyor. En çok araştırılan gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altın fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ülkemizde altın fiyatlarına bu denli talep olmasının nedeni kültürdür. Toplumsal değerler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Hem düğünlerde akla gelen ilk takı olması hem de birikim olarak ilk yatırım aracı olması altına olan talebi arttırır. İşte 14 Ocak altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir dönem çeyrek altın fiyatlarının 450 TL'ye çıkmasından sonra vatandaşların talebi gram altına kaydı. Gram altın fiyatları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Gram altın fiyatlarında 14 Ocak PAzartesi günü son durum şu şekilde; 227,97 TL'den alınan gram altın 228,04 TL'den satılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer alır. Hem düğünlerde hem de nişan, sünnet gibi törenlerde çeyrek altın bir numaralı tercihtir. Yatırım aracı olarak da yastık altı altınlarının büyük çoğunluğu çeyrek altındır. Çeyrek altın bugün 362,92 TL'den alınırken 371,18 TL'den satılmaktadır.

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yarım altın fiyatları da vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Yarım altın genellikle birikim amacıyla satın alınır ve kolay kolay da bozdurulmaz. Yarım altın 14 Ocak Pazartesi günü 723,58 TL'den alınırken 742,36 TL'den satılmaktadır.

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Tam altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 14 Ocak Pazartesi günü 1.447,5500 TL'den alınan tam altın 1.475,9400 TL'den satılmaktadır. Tam altın düğünlerde gelin ve damadın yakınları, aile fertleri ve dostları tarafından armağan edilir.