Altın fiyatlarında son dakika | Gram ve Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Ocak

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 14 OCAK

14 Ocak Pazartesi günü vatandaşlar tarafından altın fiyatlarındaki son durum özel olarak takip ediliyor. Kapalıçarşı bilindiği gibi piyasanın nabzını tutan merkez konumunda. Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? Bireyler bu sorunun da cevabını araştırıyor. Ülkemizde sosyal olarak da büyük bir değeri olan altın, hem düğünlerde hem benzer törenlerde akla ilk gelen hediyedir ayrıca ülkemizde birikim açısından da akla ilk gelen yatırım aracı altındır. Altın fiyatları konusundaki net bilgiler haberimizde.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en fazla tercih edilen altın türlerinden biri olan gram altın bugün 229,64 TL'den alınırken 229,68 TL'den satılıyor. Özellikle çeyrek altın fiyatlarındaki değişimlerden sonra gram altın vatandaşın yeni gözdesi olmuş durumda.