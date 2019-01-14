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Altın fiyatlarında son dakika | Gram ve Çeyrek bugün ne kadar? 14 Ocak

Vatandaşların konusundaki son dakika araştırmaları devam ederken dolardaki değişimlerle birlikte altın fiyatlarında da farklılıklar kendini gösteriyor. Haftanın ilk iş günü olan 14 Ocak Pazartesi ? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde , , , ve konusundaki son gelişmeleri anlık değişimleri inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.1.2019 10:22
Altın fiyatlarında son dakika | Gram ve Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Ocak

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 14 OCAK

14 Ocak Pazartesi günü vatandaşlar tarafından altın fiyatlarındaki son durum özel olarak takip ediliyor. Kapalıçarşı bilindiği gibi piyasanın nabzını tutan merkez konumunda. Kapalıçarşı'da ne kadar? Bireyler bu sorunun da cevabını araştırıyor. Ülkemizde sosyal olarak da büyük bir değeri olan altın, hem düğünlerde hem benzer törenlerde akla ilk gelen hediyedir ayrıca ülkemizde birikim açısından da akla ilk gelen yatırım aracı altındır. Altın fiyatları konusundaki net bilgiler haberimizde.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en fazla tercih edilen altın türlerinden biri olan bugün 229,64 TL'den alınırken 229,68 TL'den satılıyor. Özellikle fiyatlarındaki değişimlerden sonra gram altın vatandaşın yeni gözdesi olmuş durumda.

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Altın fiyatlarında son dakika | Gram ve Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Ocak
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