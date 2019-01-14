Her kesime dokunan adımlar

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl Türkiye'ye karşı yapılan spekülatif kur atağının ardından ekonomide dengelenme sürecine girildi ve birbiri ardına yeni adımlar atıldı. Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasından vergi indirimlerine, istihdamdan KOBİ ve ihracatçılara sağlanan desteklere kadar birçok alanda atılan adımlar iş dünyası ve vatandaşın elini rahatlattı. Otomotiv, beyaz eşya ve mobilya gibi sektörlerde vergi indirimleri esnafa olumlu yansırken vatandaşın da cebini rahatlatıyor.Asgari ücrette artış, kredi kartı borçlarının yapılandırması, yeni yılda hayata geçirilen düzenlemeler olarak dikkati çekiyor. Ekonomide son dönemde uygulamaya konulan kararlara bakıldığında, geçen yılın sonunda süresi dolan otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta uygulanan KDV ve ÖTV indirimleri, 3 ay daha uzatıldı. 250 cc ve altı motosikletlerde de ÖTV sıfırlandı.Vergi ve prim borçlarının yapılandırmasında milyonlarca kişiye yeni fırsat tanındı. İhracatçılara bu yıl 3 milyar 104 milyon liralık destek sağlanacak. Girişimci ve araştırmacılara 5.6 milyar lira destek bütçesi kullandırılacak. İmar ve iskân sorunu için 'İmar Barışı' başvuruları 15 Haziran'a kadar uzatılırken, yapı kayıt belgesi ödemelerinde ise son gün 30 Haziran olarak belirlendi.Kredi kartı borcunu ödeme güçlüğü yaşayanlara uzun vadeli kredi sağlanacak. Ziraat, çiftçilere kredi ödemelerinde erteleme, yeniden vadelendirme ve yapılandırma imkânı sunacak. Çiftçi borçları yüzde 11 faizle 1 yıla kadar vadelendirilecek. Halkbank esnaf ve sanatkarların işletme ve yatırım kredisi için 2019'da 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak. KOBİ Değer Kredisi'yle mikro ve küçük ölçekli KOBİ'lere 20 milyar liralık kredi sağlanacak.Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerinin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimini devlet karşılayacak. Elektrikte konutlar için yüzde 10, doğalgazda da konutlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve ticarethaneler için yüzde 10 indirime gidildi. Asgari ücrete yüzde 26 artış yapıldı ve net 2 bin 20 lira oldu.