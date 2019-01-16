Mali disiplinden asla taviz yok

Haziranda yeni hükümet sistemine geçen, temmuzda bu sistemde ilk kabineyi kurup ağustosta kur saldırısına maruz kalan Türkiye, ekonomideki dengelenme sürecinin etkisini azaltmak için aldığı önlemlere rağmen, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedeflerini tutturdu.

Bakan Albayrak: Mali disiplinden asla taviz vermedik

TAM İSABET

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, YEP'te 2018 sonu bütçe açığını 72.1 milyar lira olarak öngördüklerini hatırlatarak, "Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimizle uyumlu olarak 72.6 milyar lira oldu. YEP'te yüzde 1.9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk" dedi. Bütçe gelirlerinin geçen yıl ocak-aralık döneminde yüzde 20.2 artarak 757.8 milyar liraya ulaştığına işaret eden Albayrak, "Vergi gelirleri yüzde 15.8 artış göstererek 621.3 milyar liraya çıktı. Bütçe giderleri yüzde 22.4 artarak 830.5 milyar lira oldu" dedi.







SAPMA OLMAYACAK

Güçlü kamu mali yapısı ve sağlanan mali disiplinin Türkiye'nin en önemli çıpalarından birisi olduğuna dikkati çeken Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansıyla 2018'i tamamladık. Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız. Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eş güdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır."



VERGİ GELİRLERİ 621.3 MİLYAR TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2018 yılının aralık ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarına göre geçen yıl vergi gelirleri 2017'ye göre yüzde 15.8 artarak 621 milyar 311 milyon liraya yükseldi. 2017'ye göre kurumlar vergisi yüzde 48.7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 37, gelir vergisi yüzde 23.7, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 22, harçlar yüzde 12.6, damga vergisi yüzde 8.7 ve dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 1.4 arttı. Geçen sene 1 milyar 346 milyon lira faiz dışı fazla verildi. Aralık 2017'de 21 milyar 296 milyon lira olan bütçe açığı, geçen yılın aynı ayında 18 milyar 71 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen sene faiz giderleri yüzde 30.4 artarak 73 milyar 961 milyon liraya yükseldi.







1 YIL VADELİ İHALEDE FAİZ % 18.98'E İNDİ

Hazine, ocak ayı iç borçlanma programı çerçevesinde dün 15 Ocak 2020 itfalı bir yıllık kuponsuz tahvil ile 10 Ocak 2024 itfa tarihli altı ayda bir yüzde 2.1 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihraç etti. Bir yıl vadeli ihalede faiz yüzde 18.98 olarak gerçekleşti. Kur saldırısının ardından eylülde gerçekleştirilen 1 yıllık ihalede faiz yüzde 25.05 olmuştu. Hazine ihaleler öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde 1 milyar 831 milyon TL'si piyasa yapıcı bankalardan, 1 milyar 70 milyon TL'si kamudan olmak üzere 2.9 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. İhalede ise 1 yıl vadeli kağıtta 320, 5 yıllık tahvilde ise 861 milyon liralık satış yapıldı.