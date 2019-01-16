Son dakika haber: 16 Ocak çeyrek altın fiyatları.. Altın fiyatları ne kadar?

Türkiye'de altın, döviz kurlarının aksine en çok tercih edilen yatırım araçları arasında ilk sırada gelmekte ve aynı zamanda en çok aratılan konular arasında gelmektedir. Vatandaşların da ilgi ve alakasının bu yönde olmasından dolayı araştırmalar da hız kesmeden devam ediyor. Bu yazımızda son dakika 16 Ocak gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarını yakından takip edebilirsiniz...

16 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın fiyatları da vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen konular arasında yer alıyor. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 225,33 TL'den alınan gram altın 225,37 TL'den satılıyor.