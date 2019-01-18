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haberi: Milyonları ilgilendiren çok önemli düzenlemeler yasalaştı! 2019'da desteği...

haberi: 'de çalışan 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren konusunu da içeren düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylece desteğin 2019'da devam etmesi, 250 liraya kadar eksik ödemelerin vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri içeren teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 10:08
Son dakika haberi: Milyonları ilgilendiren çok önemli düzenlemeler yasalaştı! 2019'da asgari ücret desteği...

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren konusu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay devam edecek. Düzenlemeye göre, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların 2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ile prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam tutar; 2019 yılı içinde ilk defa bu kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 2019 yılı ocak-aralık dönemi için bu maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

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Son dakika haberi: Milyonları ilgilendiren çok önemli düzenlemeler yasalaştı! 2019'da asgari ücret desteği...
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