Hat bakım hangarı 202 günde bitirildi

BUGÜN NELER OLDU

Türk Hava Yolları (THY) mart ayında gerçekleşecek büyük taşınma öncesi İstanbul Havalimanı'ndaki 5 tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kalyon Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışta hat bakım hangarı, hızlı kargo sevk üssü, uçak içi ürünler deposu ve ULD Tamir Bakım ve Akü Şarj Tesisleri hizmete açıldı. Türkiye'nin son 16 yılda havacılık alanında yaptığı atılımlarla küresel ölçekte bir güç haline geldiğini belirten Bakan Turhan, 42 ay gibi sürede tamamlanan İstanbul Havalimanı'nın bu gücün küresel ölçekte perçinlenmesi anlamına geldiğini belirtti.Bakan Turhan konuşmasına şöyle devam etti: "İstanbul dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline geldi. Bugüne kadar yaptığımız havacılık yatırımı 56 milyar lirayı aştı. Dünyadaki büyüme ortalamasının 3 katına yakın büyüme kaydettik. 34 milyon olan yolcu sayısı 210 milyonu aştı. Hedefimiz bunu 450 milyona çıkarmak. Yolcu sayısında Avrupa'da 4'üncü, dünyada 10'ncu sıraya yükseldik. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 205 bini aştı. Sektörün cirosu 11 kat artarak 110 milyar Türk Lirasına çıktı." Devam eden taşınma işlemlerinin mart ayı itibarıyla tamamlanacağını kaydeden Bakan Turhan, "Havacılıkta geldiğimiz yer adeta bir destandır. Bu destanın en önemli aktörü hiç şüphesiz THY'dir" diye konuştu.THYYönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı tarihi günlerden birini yaşadıklarını belirterek, "Dünyada havacılığın kalbinin atacağı bir merkezde inşa edilen bir tesisten bahsediyoruz. Bu tesisler 202 gün gibi rekor bir sürede yapıldı. 7/24 operasyon yapacağız. Üzerinde hiç güneş batmayacak bir havalimanımız oluyor. Dünyanın dört bir yanına buradan ulaşacağız" dedi. Aycı, THY'nin İstanbul Havalimanı tesislerinin ofislerle birlikte 23 bin metrekare, hangarın sadece 18 bin metrekare olduğunu aktararak, "Her iki taraftan da uçak giriş-çıkışına müsait olarak, iki taraftan da açılır- kapanır inşa edilen Türkiye'deki tek hangardır. Bu açıdan da Atatürk Havalimanı'ndaki hangarlarımızdan bile daha büyük bir hangarı burada açıyoruz" diye konuştu. Tesis dışında 5 tane de büyük operasyon binası olduğunu belirten THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise binayı hızlı bir şekilde kendilerine teslim eden Kalyon Grup yetkililerine teşekkür etti.