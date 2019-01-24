Altın fiyatları son dakika | Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Ocak

24 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde altın fiyatları konusundaki araştırmaların artması sosyal hareketlilik ile açıklanır. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir, düğünlerde de gelin ve damada en çok hediye edilen nesne altındır. Bir diğer taraftan konuyu ele aldığımızda yatırım konusunda da altının önemini görüyoruz. Ülkemizde dolar ve eurodan farklı olarak altın, en çok birikim yapılan alandır. Altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri ve 24 Ocak altın fiyatları burada...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Özellikle çeyrek altın fiyatlarında yaşanan değişimlerden sonra vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu. Gram altın 24 Ocak Perşembe günü 217,76 TL'den alınırken 217,80 TL'den satılıyor. Gram altın, son dönemlerde düğünlerde de sıkça rastlanan altın türüdür.