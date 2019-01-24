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son dakika | Gram ve fiyatları ne kadar? 24 Ocak

Haftanın son iş gününe yaklaştıkça konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 24 Ocak ? Ülkemizde gün aşırı araştırılan konular arasında yer alan altın fiyatları hakkındaki son detayları, anlık değişimleri ve uzman yorumlarını haberimizde bulabilirsiniz. Gram, çeyrek, yarım, tam ve için doğru adrestesiniz. Özel hazırladığımız içeriğimizde konu hakkındaki tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.1.2019 09:33
Altın fiyatları son dakika | Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Ocak

24 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde konusundaki araştırmaların artması sosyal hareketlilik ile açıklanır. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemlidir, düğünlerde de gelin ve damada en çok hediye edilen nesne altındır. Bir diğer taraftan konuyu ele aldığımızda yatırım konusunda da altının önemini görüyoruz. Ülkemizde dolar ve eurodan farklı olarak altın, en çok birikim yapılan alandır. Altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri ve 24 Ocak altın fiyatları burada...

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Özellikle fiyatlarında yaşanan değişimlerden sonra vatandaşın yeni gözdesi oldu. Gram altın 24 Ocak Perşembe günü 217,76 TL'den alınırken 217,80 TL'den satılıyor. Gram altın, son dönemlerde düğünlerde de sıkça rastlanan altın türüdür.

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Altın fiyatları son dakika | Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Ocak
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