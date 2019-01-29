4 koldan yatırım

Asya Altyapı Bankası'nın 5 dolarından biri Türkiye'ye



Dört yıl önce kurulan ve 13 ülkede 35 proje için 7.5 milyar dolarlık yatırıma onay veren Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), bu tutarın yüzde 10'unu Türkiye'ye ayırdı. Türkiye, Hindistan ve Endonezya'nın ardından kredi miktarında üçüncü ülke konumunda. Bankanın Politika ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Joachim von Amsberg, "Türkiye'de kısa sürede 1.4 milyar dolarlık kredi sağladık. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Genişletme Projesi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na 800 milyon dolar kredi açan banka, TANAP projesi için de 600 milyon dolarlık krediyi onayladı" dedi.



YÜZDE 20'YE ÇIKABİLİR

Amsberg, "Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda 325 milyar dolarlık altyapı projesi var. Enerji projeleri de yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de buralardaki projelere inanıyoruz ve kaynak aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda verdiğimiz kredilerin içinde Türkiye'nin oranı yüzde 10 düzeyinde. Önümüzdeki dönemde belki yılda 10 milyar dolarlık yatırım yapabiliriz. Bunun yüzde 15'i yani 1.5 milyar doları Türkiye'ye akar. Önümüzdeki dönemde oran yüzde 15-20'ye çıkabilir" dedi.

Yüksek kaliteli projelere finansman sağlamak istediklerini belirten Amsberg, "Türkiye çok büyük bir ekonomi. Karşımıza birden fazla güzel yatırım fırsatı çıktı. Türkiye 2023'e kadar 61 GW kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. İşlemlerin çoğu (yüzde 75.6) enerji sektöründe" şeklinde konuştu.



Çin'in yüzde 30.34'üne, Hindistan'ın yüzde 8.52'sine ve Rusya'nın da yüzde 6.6'sına sahip olduğu Asya Kalkınma Bankası'nda Türkiye'nin yüzde 2.66'lık payı bulunuyor.

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Alman devi 3 kat büyüyüp yerlileşecek



Geçen yıl 20 milyon euroluk yatırımla Gebze Dilovası'nda fabrika kuran Alman asansör ve çelik devi Thyssenkrupp, Türkiye'de üç kat büyüme kararı aldı. SABAH'a konuşan şirketin CEO'su İsmail Polat, " İlk etapta yılda bin 200 ünite yürüyen merdiven üretecek olan fabrikanın ilerleyen dönemde ihracata da başlaması planlanıyor" dedi. Polat, şunları söyledi: "Şirket fabrikanın sadece yatırım olarak görülmesini istemiyor. Burada üretilen ürünlerin arkasındaki bilgi birikiminin de Türkiye'ye getirilmiş olmasını çok önemsiyor. Fabrikada görev yapan Türk mühendis ve işçiler, Thyssenkrupp Elevator'ın alanındaki geniş bilgi birikiminden yararlanarak üretim yapıyorlar ve Türkiye'nin 'yerli ve milli' konseptine katkıda bulunuyorlar. Şu an Thyssenkrupp Asansör markalı yürüyen merdivenlerde yerlilik oranı yüzde 52. 2020'de bu rakam yüzde 90 olacak."



TEDARİK 2 GÜNE İNDİ

Şirket, İstanbul Havalimanı'ndaki 143 adet yolcu biniş köprüsünü (körük) ve 4 VIP asansörünü de 27 ay gibi kısa bir süre içinde teslim etmeyi başardı. Polat sözlerine şöyle devam etti: "Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki 209 yürüyen merdiven ve asansör de Thyssenkrupp tarafından teslim edildi. Yürüyen merdiven fabrikası açılmadan önce, bir arıza durumunda parçanın yurtdışından temin edilmesi ve arızanın giderilmesi 2 buçuk-3 haftayı bulabiliyordu. Şu anda en fazla 2 gün içinde sorun tamamen giderilebiliyor."

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Organik gübreye 65 milyon dolar



Yüzde 90'dan fazlası ithal edilen kimyasal gübreye olan bağımlılığı bitirmek için iş insanları harekete geçti. İlk kullanımda verimi artıran kimyasal gübre, topraktaki organik yapıyı da tükettiği için zaman içinde toprakta tarım yapılabilecek organik malzeme kalmıyor. Bir arazide tarım yapılabilmesi için organik madde miktarının yüzde 2 seviyesinde olması gerekirken, Türkiye'de bu oran yüzde 0.5'in altına indi.

Bu nedenle 15 kişilik işadamı grubu, 10 bin büyükbaş ve 2 milyon kanatlı hayvan üretiminin de olacağı 65 milyon dolarlık projeye başladı. MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji ve Çevre Üst Kurulu Başkanı Gökhan Yetkin'in liderliğini yaptığı projede, kendi alanında uzman işadamlarının güçbirliği yaptı.

Yetkin, "Sen-Yap isimli finansman modeliyle, yatırıma başlandı. Projemiz tarım, hayvancılık, enerji ve gübre üretiminde olacak" dedi.

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Titanic'ten 350 milyonluk otel



Geçen yıl kasımda Mardan Palace Otel'i Halkbank'tan 10 yıllığına kiralayan Titanic Grup, yeni yatırım için düğmeye bastı. Yurtiçi ve yurtdışında toplam 14 oteli ve 4 bine yakın yatak kapasitesiyle hizmet veren grup, Belek'te 90 dönüm üzerinde, 350 milyon TL'lik yatırımla 600 odalı yeni bir oteli hayata geçirecek. Otel inşaatının önümüzdeki yıl başlayacağını aktaran Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, "Tesisimizi 2022'de hizmete açmayı planlıyoruz. Üst segment olarak yapacağımız otel, A'la Carte restoranları, farklı mimari özellikleri ve odaları ile hizmet verecek" dedi.

Mardan Palace oteliyle ilgili yatırım planlarını da paylaşan Aygün, otelde bazı küçük değişiklikler yaptıklarını aktardı. Aygün, bu yenilikleri şöyle özetledi: "Aile odalarının sayısını artırdık. Sahil bölgesini yeniden şekillendirdik. İpeksi kum plaj oluşturacağız. Aqua park ekledik. Çocuk oyun alanlarını artırdık." Mardan Palace'ın bu yıl hizmete açılacağını ve rezervasyonların başladığını aktaran Aygün, otelde bin 300 kişinin istihdam edileceği bilgisini verdi.