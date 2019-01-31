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Milyonlarca vatandaşa müjde! ile ilgili flaş gelişme!

Milyonlarca vatandaş müjde! Gelir vergisi reform paketi yürürlüğe girdi. Buna göre, kıdem tazminatındaki gelir vergisi kesintisi iade edilecek.Ayrıca 12 ay desteği devam edecek.

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 10:15
Milyonlarca vatandaşa müjde! Kıdem tazminatı ile ilgili flaş gelişme!

27 Mart 2018'den önce işten ayrılanlara karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı, iş sonu tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisinin iadesi sağlanacak. İhbar tazminatı, normal ücret, yıllık izin ücreti, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu olmayacak.

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Milyonlarca vatandaşa müjde! Kıdem tazminatı ile ilgili flaş gelişme!
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