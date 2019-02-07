Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın fiyatları için son dakika gelişmesi! Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları 7 Şubat

için son dakika gelişmesi! Cumhuriyet ve fiyatları 7 Şubat

Vatandaşların konusundaki araştırmaları sürerken konu hakkında son dakika detayları da geliyor. Buna göre 7 Şubat ? Perşembe , , , ve hakkındaki son detayları, anlık değişimler ve uzman yorumları haberimizde. Ülkemizde hem düğünlerde akla gelen bir numaralı hediye olan altın aynı zamanda bir numaralı birikim aracıdır. 7 Şubat altın fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 7.2.2019 10:04
Altın fiyatları için son dakika gelişmesi! Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları 7 Şubat

Toplumsal özellikler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli ve değerlidir. 7 Şubat ne kadar oldu? Bireyler gün aşırı arama motoru Google üzerinden altın fiyatları hakkında araştırmalarını ilgiyle sürdürüyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde, salt bilgi vererek altın fiyatları konusundaki son dakika değişimlerini, anlık detayları paylaştık.

7 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR - SON DAKİKA -

BUGÜN NE KADAR?

Ülkemizde gram altın en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Bugün 219,25 TL'den alınan gram altın 219,29 TL'den satılıyor. Özellikle fiyatlarındaki artıştan sonra vatandaşların yeni gözdesi gram altın oldu.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları için son dakika gelişmesi! Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları 7 Şubat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN