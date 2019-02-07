Altın fiyatları için son dakika gelişmesi! Cumhuriyet ve Çeyrek altın fiyatları 7 Şubat

Toplumsal özellikler ve ortak hafıza kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece önemli ve değerlidir. 7 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? Bireyler gün aşırı arama motoru Google üzerinden altın fiyatları hakkında araştırmalarını ilgiyle sürdürüyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde, salt bilgi vererek altın fiyatları konusundaki son dakika değişimlerini, anlık detayları paylaştık.

7 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR - SON DAKİKA -

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ülkemizde gram altın en çok tercih edilen altın türleri arasında yer alıyor. Bugün 219,25 TL'den alınan gram altın 219,29 TL'den satılıyor. Özellikle çeyrek altın fiyatlarındaki artıştan sonra vatandaşların yeni gözdesi gram altın oldu.