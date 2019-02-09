İstanbul Havalimanı 3 ayda 187 bin 553 yolcuyu uçurdu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Havalimanı'ndan 3 aylık dönemde 187 bin 553 yolcuya hizmet verildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ocak ayına ilişkin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; havalimanlarında hizmet verilen toplam uçak trafiği 142 bin 179 olarak gerçekleşti. Bu ayda hizmet verilen yolcu sayısı 14 milyon 68 bin 59 olurken, kargo, posta ve bagaj ise 269 bin 641 tona ulaştı. 31 Ekim'de tarifeli seferlerin başladığı İstanbul Havalimanı'nda ise 2019 Ocak sonuna kadarki 3 aylık dönemde iç hatlarda 949, dış hatlarda 563 olmak üzere toplam bin 512 uçak trafiği gerçekleşti. Öte yandan, İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurtiçi ve yurtdışı kargo gönderimi yapıldı.