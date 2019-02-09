Meyve-sebzede tanzim satış sisteminin adının piyasada konulmasının ardından kısa sürede çarşı-pazar fiyatlarında yüzde 25'lere varan indirimler görüldü. Uygulama, gelecek hafta Ankara ve İstanbul'da başlayacak. Belediyeler, üreticiden doğrudan satın aldıkları gıda ürünlerini düşük karla satacak. Tanzim satış noktaları, belediyelerin belirleyeceği noktalarda kurulacak.

Tanzim satış sistemi sayesinde fiyatlar düşüşe geçti

KOMİSYONCULAR DEVRE DIŞI

Milliyet'in bir haberine göre, üretici hallerinden satın alınan meyve ve sebzeler düşük karla kurulacak noktalarda satılacak. Böylece komisyoncular ve aracılar devre dışı kalacak. Satış noktalarında özellikle fiyat regülasyonuna ihtiyaç duyulan sebze ve meyvelere öncelik verilecek. Hangi ürünlerin, nerelerde satılacağını büyükşehir belediyeleri duyuracak. Belediyeler, satılacak ürünleri almaya başladı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tanzim satış mağazaları için "Önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul'da 50, Ankara'da 30'dan fazla noktada, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız" demişti. Bu açıklamalar üzerine ilgili kuruluşlar acil çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre başlangıçta eski dönemin tanzim satış mağazaları gibi sabit yerler düşünülmüyor. Bunun yerine hemen gelecek haftadan itibaren halka ucuz meyve sebze satışının başlayabilmesi için mobil model üzerinde duruluyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, üretici ya da çiftçiden meyve ve sebze satın alacak. Satın alınan ürünlerin üzerine işçilik maliyeti, yükleme, boşaltma, nakliye gibi masraflar eklenecek. Bu ürünler belediyelerin belirleyeceği tanzim satış yerlerine gönderilerek, vatandaşa sunulacak.