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Hallerde büyük vurgun

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2019
Hallerde büyük vurgun

Tıcaret Bakanlığı'nca İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana'da 6 Şubat'ta eş zamanlı gerçekleştirilen hal operasyonundan çıkan vurgun tablosu "Üreticiden tüketiciye kadar aradaki bu komisyoncular var ya vurgunu bunlar vuruyor" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı haklı çıkardı. Yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış-satış fiyatlarında yüzde 800'lere varan artış belirlendi. 88 firmaya 2 milyon lira ceza kesildi. Kayıtdışı ürün satışı gerçekleştiren, ürünlerin künye bilgileri ile satış faturalarındaki bilgilerinde yanıltıcı bilgilere yer veren 76 firmaya da yaklaşık 810 bin lira ceza kesildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, operasyonlar sonucu fiyatlarda yüzde 45'e varan düşüş olduğunu söyledi.

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Hallerde büyük vurgun
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