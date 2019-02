Faiz altı ayda 5.8 puan düştü

Kur saldırısının ardından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedeflerini tutturarak yerli ve yabancı yatırımcıların güvenini kazanan Türkiye, borçlanmada da izlediği strateji ile pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen hafta, "enstrüman çeşitliliğini artırmak ve faiz maliyetini minimuma indirmek" şeklinde açıkladığı borçlanma stratejisi kapsamında dün de önemli adımlar atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği 336 gün vadeli kuponsuz bononun ihalesinde toplam 2.5 milyar TL borçlandı. İhalede, bileşik faiz yüzde 19.26 olarak gerçekleşti. Hazine'nin 18 Eylül'de düzenlediği aynı vadeli bononun ihalesinde faiz yüzde 25.05 olmuştu.



SUKUK İHRAÇLARI ARTTI

Yurtiçi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla Hazine dün 2 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. 10 Şubat 2021 itfa tarihli sertifikanın 6 ayda bir dönemsel kira oranı yüzde 8.80 olarak belirlendi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün dolar cinsi kira sertifikası ihracı için Citigroup, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'ın yetkilendirildiğini duyurdu. Bu yılın ocak ayında uluslararası piyasalarda 3.4 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştiren Hazine, 6 Şubat'ta da 835 milyon euroluk kira sertifikası ihracı gerçekleştirmişti.



TL'YE GÜVEN MESAJLARI

Hükümetin aldığı kararlı önlemlerle Türk Lirası 13 Ağustos'tan bu yana dünyanın en fazla değer kazanan para birimi olurken, uluslararası yatırım bankalarından dan dün güven mesajları geldi. JP Morgan stratejisti Meera Chandan, güncellenmiş kur tahminini düşürdü. TL, diğer gelişmekte olan kurlar arasında ikinci sırada yer aldı. Bank of America analistleri ise hazırladıkları raporda, piyasanın yıl sonuna kadar 6 puanlık bir faiz indirimini fiyatlamasıyla birlikte, Türk Lirası ve Türk tahvilleri lehine sürprizler olabileceğine dikkat çekti.



S&P BU TABLOYA SEYİRCİ KALAMAZ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors'un (S&P) cuma günü Türkiye'ye ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Kuruluş geçen ağustos ayında, Türkiye'nin kredi notunu B+'ya düşürmüş, görünümü durağan olarak teyit etmişti. Türkiye'nin ekonomik verilerinin son iki aydır pozitif yönde değiştiğini ve not indirimi yapılırken sayılan gerekçelerin ortadan kaldırdığını belirten analistler, S&P'nin notu artırması gerektiği görüşünde. Öte yandan son 1 ayda dünyanın en fazla yükselen piyasayı olan Borsa İstanbul'da endeks dün 104 bin 977 puanla 9 ayın zirvesini gördü.

