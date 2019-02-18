Altı fiyatları için son dakika gelişmesi! Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Türkiye'de yatırım denildiği zaman ilk akla gelen materyallerin başında altın gelmekte. Altın hem yatırım hemde hediyeleşmek için kullanıldığından vatandaşlar tarafından hergün internet üzerinden fiyatları araştırılmakta. "Çeyrek altın ne kadar" sorusu trend listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Peki 18 Şubat Pazartesi altın fiyatları kaç TL'den alınıp satılıyor..

18 ŞUBAT BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş, daha uygun fiyatlı olan gram altının tercih edilmesine yol açmıştır. Bu doğrultuda gram altın büyük bir ilgi görmekte.

Bununla birlikte gram altın fiyatlarındaki araştırmalar da hız kesmeden devam ediyor. Gram altın, 18 Şubat Pazartesi gününe 224,70 TL'den alınıp 224,75 TL'den satılmaya başlandı.