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Altı fiyatları için son dakika gelişmesi! Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Günlük olarak en çok takip edilenlerin başında gelmekte. Türkiye'de yatırım ve hediyeleşmek amacıyla en çok kullanılan ürünlerin başında gelen altın ile ilgili son dakika fiyat gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bireylerin internet üzerinden "Altın fiyatları bugün ne kadar" "Çeyrek altın fiyatları ne kadar" sorusu sıkça araştırılmakta. Bizde haberimizde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerin ve fiyatlarını derledik. İşte güncel gram, çeyrek altın, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 18.2.2019 07:23 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 08:05
Altı fiyatları için son dakika gelişmesi! Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Türkiye'de yatırım denildiği zaman ilk akla gelen materyallerin başında altın gelmekte. Altın hem yatırım hemde hediyeleşmek için kullanıldığından vatandaşlar tarafından hergün internet üzerinden fiyatları araştırılmakta. "" sorusu trend listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Peki 18 Şubat Pazartesi kaç TL'den alınıp satılıyor..

18 ŞUBAT BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş, daha uygun fiyatlı olan gram altının tercih edilmesine yol açmıştır. Bu doğrultuda büyük bir ilgi görmekte.

Bununla birlikte gram altın fiyatlarındaki araştırmalar da hız kesmeden devam ediyor. Gram altın, 18 Şubat Pazartesi gününe 224,70 TL'den alınıp 224,75 TL'den satılmaya başlandı.

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Altı fiyatları için son dakika gelişmesi! Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
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