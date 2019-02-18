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için yeşil harekât

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019
İstanbul Havalimanı için yeşil harekât
Taşınma işlemleri 3 Mart'ta tamamlanarak ilk fazı yüzde yüz oranında açılacak İstanbul Havalimanı için 5 yılda 5 bin hektar alana 10 milyon ağaç dikilecek. Havalimanı'nı yapan İGA firması İstanbul, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Konya'da ağaçlandırma yapacak, Çatalca'da 50 hektarlık alana 80 bin fidan dikilecek. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Asıl hedef 5 yılda 5 bin hektar ağaçlandırma projesinin ilk adımı niteliğinde. Ağaç sayısının 5-10 milyonu bulması öngörülüyor" dedi.

5 YILDA 5 BİN HEKTAR PROJESİ
İstanbul Havalimanı inşaatı kapsamında yürütülen yeşil alan çalışmaları Meclis gündemine taşındı. Bakan Turhan, konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta yüklenici firma İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş ile Orman Genel Müdürlüğü arasında yapılan istişareler sonucunda Marmara Bölgesi öncelikli olmak üzere Türkiye'deki bozuk, parçalı doğal orman, çölleşme ve erozyonla mücadele sahalarında ağaçlandırma yapılacağını kaydetti. Çatalca bölgesinde toplamda 50 hektarlık alanda 80 bin adet fidan dikimi yapılacağını belirten Turhan, "Çalışmaların asıl hedefi 5 yılda 5 bin hektar ağaçlandırma projesinin ilk adımı niteliğindedir. Ağaç sayısının 5-10 milyon aça olması öngörülmektedir" dedi.

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İstanbul Havalimanı için yeşil harekât
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