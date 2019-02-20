Türkiye'ye çekilen ekonomik saldırıyı fırsat bilmişler! İşte o bankaların elde ettikleri akla zarar kar

Türkiye'nin finansal operasyonlara maruz kalmasından kaynaklanan TL'nin değer kaybı iki dev bankaya toplam 155 milyon dolar kazandırdı. Bloomberg News'in haberine göre HSBC, doların 7.24'ü gördüğü 13 Ağustos gününde kur hareketlerinden bir günde 120 milyon dolar kazandı. Deutsche Bank AG'deki işlemcilerin ise 35 milyon dolar kazandığı belirtildi.

ÖNGÖRÜLENDEN İKİ KAT FAZLA KAZANÇ

Bankanın bankacılık düzenleme kuruluna beyan ettiği faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre HSBC, "Elde edilen kazanç, spot piyasada Türk Lirası'nda yaşanan dalgalanmayla bağlantılı" denildi. Rapordaki bilgiye göre, HSBC'nin piyasa riski modellemelerinde öngörülen kazançların iki katından fazla olduğuna işaret ediliyor.

Bloomberg, HSBC'nin TL'deki değer kaybından elde ettiği kârın, rakip bankaların kazancının iki katından fazla olduğuna işaret ediyor ve Alman finans kuruluşu Deutsche Bank'ın da aynı dönemde TL işlemlerinden 35 milyon dolar kâr ettiğini yazıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN 'EKONOMİK SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ!



Başkan Recep Tayyip Erdoğan o dönemde spekülatif ataklar ile ilgili, vatandaşlara dolar bozdurma çağrısı yapmış ve "TBMM'nin savaş uçakları ile bombalanması ne ise Türkiye'nin kur faiz sarmalıyla kuşatılması da odur. Ekonomi tetikçilere teslim olmayacağız. Hiç kimsenin gözü kurda olmasın. Ekonomik savaşı kaybetmeceğiz" demişti.

BAKAN ALBAYRAK: FİNANSAL SPEKÜLASYON DUVARA TOSLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, ağustos ayında yaşanan dalgalanmalara ilişkin söz konusu sürecin sıkı bir ekip uyumuyla atılan adımlar sayesinde ortaya konulan tedbirlerle püskürtüldüğünü, yapılan finansal spekülasyonun duvara tosladığını belirtmişti.