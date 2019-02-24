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, ’ndan 272 bin 821 yolcu taşıdı!

() Genel Müdürü , THY'nin açıldığı tarihten itibaren toplam 272 bin 821 yolcuyu ağırladığını açıkladı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019 16:28 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 16:44
THY, İstanbul Havalimanı’ndan 272 bin 821 yolcu taşıdı!

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli seferin başladığı 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren 2 bin 173 uçak seferi ile toplam 272 bin 821 yolcuyu ağırladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " İstanbul Havalimanında yeni hatlarımız ile büyümeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 2 bin 173 sefer ile 272 bin 821 yolcumuzu İstanbul Havalimanında ağırladık. İstanbul Havalimanı havacılıkta bir zafer anıtıdır" dedi.

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THY, İstanbul Havalimanı’ndan 272 bin 821 yolcu taşıdı!
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