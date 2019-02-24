THY, İstanbul Havalimanı’ndan 272 bin 821 yolcu taşıdı!

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli seferin başladığı 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren 2 bin 173 uçak seferi ile toplam 272 bin 821 yolcuyu ağırladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, " İstanbul Havalimanında yeni hatlarımız ile büyümeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 2 bin 173 sefer ile 272 bin 821 yolcumuzu İstanbul Havalimanında ağırladık. İstanbul Havalimanı havacılıkta bir zafer anıtıdır" dedi.
İstanbul Havalimanında yeni hatlarımız ile büyümeye devam ediyoruz.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 24 Şubat 2019
Şimdiye kadar 2173 sefer ile 272.821 yolcumuzu İstanbul Havalimanında ağırladık.
İstanbul Havalimanı havacılıkta bir #zaferanıtı dır.