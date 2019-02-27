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ve 'den 'e rakip platform geliyor

İngiliz yayın kurumu ve 'nin, "" adı altında ’e rakip bir ortak online platform kurmaya hazırlandıkları belirtildi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 17:31
BBC ve ITV'den Netflix'e rakip platform geliyor

İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV'nin, Netflix'e rakip bir platform oluşturmaya hazırlandıkları bildirildi.

BBC'den yapılan açıklamada, BBC ve ITV'nin, görüşmelerin son aşamasında oldukları, "BritBox" olarak adlandırılacak platformun bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin planladığı belirtildi.

BBC Genel Direktörü Tony Hall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sunulacak hizmet karşılığında talep edilecek abonelik ücretinde de rekabetçi olunacağını kaydetti.

ITV Üst Yöneticisi Damel Carolyn McCall ise kurulacak ortak platform için "İngiliz yaratıcılığının merkezi olacak." ifadesini kullandı.

McCall, "İngiltere'de internet kullanan evlerin yüzde 43'ü BritBox'a abone olmakla ilgileniyor. Burada bizim için bir fırsat penceresi var." değerlendirmesinde bulundu.

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BBC ve ITV'den Netflix'e rakip platform geliyor
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