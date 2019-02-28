Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları...

Ortak hafıza ve toplumsal özellikler o bireylerin kültürünü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Bu nedenle düğünlerde vatandaşlar tarafından gelin ve damada hediye edilen ilk nesne genelde altın olur. Çeyrek altın bu konuda ilk tercihtir. Aynı zamanda birikim açısından da altın, vatandaşlar arasındaki ilk tercihtir. Genelde dolar ve eurodan farklı olarak yatırımlar altınla yapılır. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 28 Şubat altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

28 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarında yaşanan değişimlerden sonra gram altın adeta vatandaşın yeni gözdesi olmuş durumda. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 28 Şubat Perşembe sabahı 225,62 TL'den alınırken 225,65 TL'den satılıyor. Artık düğünlerde de gram altın hediyeleri gözlemleniyor.