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Son Dakika | bugün ne kadar oldu? 28 Şubat gram ve fiyatları...

Vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri olan hakkında son dakika gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde dolarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle altın fiyatları konusunda değişimler yaşanıyor. 28 Şubat Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam ve konusunda en doğru bilgiler ve son dakika haberleri burada. Ülkemizde altın yalnızca maddi olarak değil sosyal olarak da büyük önem taşır.

Giriş Tarihi: 28.2.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 09:10
Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları...

Ortak hafıza ve toplumsal özellikler o bireylerin kültürünü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Bu nedenle düğünlerde vatandaşlar tarafından gelin ve damada hediye edilen ilk nesne genelde altın olur. bu konuda ilk tercihtir. Aynı zamanda birikim açısından da altın, vatandaşlar arasındaki ilk tercihtir. Genelde dolar ve eurodan farklı olarak yatırımlar altınla yapılır. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 28 Şubat ne kadar? sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

28 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Özellikle son dönemde çeyrek altın fiyatlarında yaşanan değişimlerden sonra adeta vatandaşın yeni gözdesi olmuş durumda. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 28 Şubat Perşembe sabahı 225,62 TL'den alınırken 225,65 TL'den satılıyor. Artık düğünlerde de gram altın hediyeleri gözlemleniyor.

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Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları...
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