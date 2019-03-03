Milli uçak 2026’da göklerde

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından düzenlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Yönetim Zirvesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023'te milli uçağımızı hangardan çıkartacağız. 2026'da göklerde görmek nasip olacak. 2031'de ise inşallah envantere alıyoruz" dedi. Oktay, savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayısının 600'ün üzerine çıktığını söyledi. Savunma sanayisinde ihracat atılımının Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Oktay, "2002'de 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız, 2018'de yaklaşık 2 milyar 35 milyon dolara ulaşmıştır" diye konuştu.Prototip çalışmaları devam eden Hürjet'in 2022'de uçacağı bilgisini paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 10 yılda TUSAŞ'ı dünyanın en büyük 15'inci savunma sanayisi şirketi haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Uçak yapısallarında yaklaşık yarım milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Kotil, şöyle devam etti: "Hedefimiz bu rakamı 2 milyar dolara çıkarmak. Bu yıl 2.6 milyar dolar ciroya ulaşmayı bekliyoruz. Hedefimiz 11 milyar dolar." Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ ile Türkiye'nin diğer havacılık devi THY arasında kesin bir işbirliğinin gündeme alınması gerektiğini vurguladı. Başkan Demir, dünyanın ilk 10 ekonomisine bakıldığında istisnasız hepsinde havacılık ve uzay sanayisinde önemli aşamaların kaydedildiğinin görülmesi gerektiğini anlattı.Askerininen basit teçhizatını bile üretemeyen günlerden, tüm parçalarıyla birlikte milli uçağını, insansız hava aracını üretmeye başlayan bir Türkiye'ye gelindiğine işaret eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Savunma sanayisinde yerlilik oranımızı yüzde 15'lerden, 65'lere kadar çıkardık. Yüzde 65'lere nasıl geldik, sizler çok iyi biliyorsunuz. Yerli ve milli üretimde 65'leri yeterli görmüyoruz."