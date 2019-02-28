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2019 listesi açıklandı! İşte en güçlü olan ülkeler!

Ülkelerin , ülke orduları için daima belirleyici bir rol üstlenmiştir. Zorlu kara şartlarında uçaklar, ulaşılamayan bölgelere ulaşarak operasyonlarda öncü görevler üstlenmiştir. Aynı zamanda ülkelerin savaş uçakları sayısı da insanlar tarafından daima merak edilen ve araştırılan bir konu olmuştur. Havacılık endüstrisi hakkında bilgi, haber ve görüşleri bünyesinde barındıran Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri raporunu yayımladı. İşte o rapora göre ülkelerin sayısı...

Giriş Tarihi: 28.02.2019 11:49 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 12:45
2019 listesi açıklandı! İşte hava kuvvetleri en güçlü olan ülkeler!

Ülkelerin her türlü askeri hava araçları envanterinin gözler önüne serildiği rapordan, sayılarını derledik. İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

2019 listesi açıklandı! İşte hava kuvvetleri en güçlü olan ülkeler!
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2019 listesi açıklandı! İşte hava kuvvetleri en güçlü olan ülkeler!

AFGANİSTAN - 12

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

2019 listesi açıklandı! İşte hava kuvvetleri en güçlü olan ülkeler!

ALMANYA - 181

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

2019 listesi açıklandı! İşte hava kuvvetleri en güçlü olan ülkeler!

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

2019 listesi açıklandı! İşte hava kuvvetleri en güçlü olan ülkeler!

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905

431 X F-15C/E

791 X F-16C

178 X F-22

28 X F-35A

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48+1589 adet F-35A

2019 listesi açıklandı! İşte hava kuvvetleri en güçlü olan ülkeler!

ANGOLA - 78

6 x EMB 314

23 X MIG-21

22 X MIG-23

14 X SU-22

12 X SU-25

1 X SU-27/30

SİPARİŞİ VERİLEN: 12 SU-27/30

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