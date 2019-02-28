2019 listesi açıklandı! İşte hava kuvvetleri en güçlü olan ülkeler!

Ülkelerin hava kuvvetleri, ülke orduları için daima belirleyici bir rol üstlenmiştir. Zorlu kara şartlarında uçaklar, ulaşılamayan bölgelere ulaşarak operasyonlarda öncü görevler üstlenmiştir. Aynı zamanda ülkelerin savaş uçakları sayısı da insanlar tarafından daima merak edilen ve araştırılan bir konu olmuştur. Havacılık endüstrisi hakkında bilgi, haber ve görüşleri bünyesinde barındıran Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri raporunu yayımladı. İşte o rapora göre ülkelerin savaş uçağı sayısı...
Giriş Tarihi: 28.02.2019
11:49
Güncelleme Tarihi: 28.02.2019
12:45