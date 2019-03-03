Yumruğumuzu vurduk, doları 5 liraya düşürdük

BUGÜN NELER OLDU

Rize'dehalka hitap eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dünyanın en büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldık. O saldırıda birileri Türkiye ekonomisi batacak diye hayaller kurdu. Ancak biz o saldırılara karşı masaya yumruğumuzu vurduk ve doları 5 liraya düşürdük" açıklamasında bulundu.Son bir iki ayda ekonomideki önemli gelişmelerle birlikte 81 bin KOBİ'ye 25 milyar liralık çok uygun maliyetlerle kredi imkânı sağlandığını ifade eden Albayrak "77 bin 500 esnafımıza da son bir ayda 7.5 milyar liralık finansman sağladık" dedi. Bu hafta iş dünyası ile bir araya geldiklerini hatırlatan Albayrak, "Bu yıldan itibaren 2.5 milyon kişiye istihdam sürecini de başlattık. Tüm bu saldırıları püskürtüp, yolumuza daha da sağlam adımlarla devam edeceğiz" dedi.Hazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) 4. toplantısını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Albayrak, toplantıda piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmelerin ele alındığına vurgu yaptı. Bakan Albayrak, "Yeni finansal mimari çalışmalarını ve 2. çeyrekte başlatacağımız yapısal düzenlemeler başta olmak üzere çok sayıda konuyu ele aldık" değerlendirmesinde bulundu.