Altın fiyatları konusunda son dakika gelişmesi! Son günlerin en düşüğü... (4 Mart altın fiyatları)

Ülkemizde sosyal olarak, kültürel olarak altın nesnesinin büyük bir önemi vardır. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur, bizim kültürümüzde de düğünlerde gelin ve damada hediye edilen nesneler arasında ilk sırada altın vardır. Ayrıca çeyrek altın, ülkemizdeki ilk yatırım ve birikim aracı olarak da dikkat çeker. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı, anlık değişimler piyasalardan son dakika gelişmeleri burada.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 4 MART

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son dönemde vatandaşın gram altına olan talebi de arttı, özellikle çeyrek altın fiyatlarındaki yükselmelerden sonra düğünlerde gram altın sıkça görülmeye başlandı. Gram altın bugün 222,90 TL'den alınırken 222,94 TL'den satılıyor.