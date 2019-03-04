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konusunda son dakika gelişmesi! Son günlerin en düşüğü... (4 Mart altın fiyatları)

Vatandaşların büyük bir ilgiyle araştırdığı konusunda son dakika gelişmeleri üst üste geliyor. Piyasada rakamlar son 2 ayın en dip seviyesinde dolaşıyor. Dolardaki değişimler sonrasında vatandaşlar ? sorusunun cevabını araştırıyor. Haftanın ilk iş günü olan 4 Mart Pazartesi öğleden sonra piyasalardaki gram, çeyrek, yarım, tam ve hakkındaki tüm detaylar, anlık değişimler haberimizde.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 15:09
Altın fiyatları konusunda son dakika gelişmesi! Son günlerin en düşüğü... (4 Mart altın fiyatları)

Ülkemizde sosyal olarak, kültürel olarak altın nesnesinin büyük bir önemi vardır. Toplumsal hafıza ve ortak değerler kültürü oluşturur, bizim kültürümüzde de düğünlerde gelin ve damada hediye edilen nesneler arasında ilk sırada altın vardır. Ayrıca , ülkemizdeki ilk yatırım ve birikim aracı olarak da dikkat çeker. bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı, anlık değişimler piyasalardan son dakika gelişmeleri burada.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 4 MART

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son dönemde vatandaşın gram altına olan talebi de arttı, özellikle çeyrek altın fiyatlarındaki yükselmelerden sonra düğünlerde sıkça görülmeye başlandı. Gram altın bugün 222,90 TL'den alınırken 222,94 TL'den satılıyor.

piyasalar
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Altın fiyatları konusunda son dakika gelişmesi! Son günlerin en düşüğü... (4 Mart altın fiyatları)
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