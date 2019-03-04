THY, İstanbul Havalimanı'ndan 300 bin yolcuya ulaştı

İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hat olmak üzere günde toplam 23 sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), ticari uçuşlara başladığı 31 Ekim 2018 tarihinden bu güne kadar toplam 302 bin 215 yolcuya hizmet verdi.



Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanı'ndan uçmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 406 sefer ile 302 bin 215 yolcumuzu ağırladık. 10 dış 13 iç hat seferlerimizle İstanbul Havalimanı'ndan hem uçun hem büyük projeyi görün"

İstanbul Havalimanından uçmaya devam ediyoruz.



Şimdiye kadar İstanbul Havalimanında 2406 sefer ile 302.215 yolcumuzu ağırladık



10 dış hat 13 iç hat seferlerimiz ile İstanbul Havalimanından hem uçun hem büyük projeyi görün.#zaferanıtı — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 4 Mart 2019

THY, İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlarda günde iki sefer Ankara, birer sefer ise Antalya, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Erzurum, Samsun, Konya ve Malatya, Dış hatlarda ise Paris, Londra Gatwick, Münih, Franfurt, Bakü, Ercan, Kuveyt, Tiflis, Aşkabat ve Moskova seferlerini gerçekleştiriyor.