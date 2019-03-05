Enflasyon 6 ay sonra % 20’nin altında

BUGÜN NELER OLDU

Ağustos ayındaki kur saldırısının ardından ekimde yüzde 25.24'e kadar yükselen enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde atılan adımlarla, 6 ay sonra yüzde 20'nin altına indi. TÜİK tarafından dün açıklanan rakamlara göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 0.16 ile beklentilerin altında artarken, yıllık enflasyon yüzde 19.67 ile Ağustos 2018'den bu yana ilk kez yüzde 20'nin altına indi.10 yılın en düşük ikinci şubat ayı enflasyonu görülürken, Üretici Fiyatları Endeksi de (ÜFE) yüzde 29.59 ile 7 ay sonra ilk kez yüzde 30'un altına indi. En temel gösterge olan çekirdek enflasyonda ise aylık bazda 0.27 düşerek 9 yılın en düşük şubat rakamı yakalanırken, yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 18.12 ile 7 ayın en düşük seviyesine geriledi.Meyve-sebzedeki fahiş fiyat artışlarına karşı başlatılan tanzim satışları, gıda fiyatlarındaki artışı frenledi. Ocakta aylık bazda yüzde 6.43 olan gıdadaki artış, şubatta 0.9'a inerken, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 30.97'den 29.25'e geriledi. İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin, tanzim satışların fiyatları düşüremese de doğa olayları sebebiyle yaşanan keskin yükselişi sınırladığını söyledi.İşlenmemiş gıdada Şubat 2018'de yüzde 2.4 olan artış, bu yıl 1.4'e geriledi. Taze sebze-meyvedeki yüzde 4.6 olan artış ise, bu yıl 1.8'e indi. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da meyve-sebze fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak, martta işlenmemiş gıdadaki düşüşün hızlanacağını söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şubat ayı enflasyon rakamının, alınan tedbirlerle etkisini gösterdiğini ve enflasyonun gerilemeye devam edeceğini belirterek, "Gıda enflasyonunun mevsimsel olumsuz etkiye rağmen beklentilerin altında kalması, tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını göstermiştir" dedi. Bakan Albayrak, şubat ayı enflasyon rakamlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi.Tüketici fiyat endeksinin beklentilerin altında gerçekleştiğine işaret eden Albayrak, yıllık tüketici enflasyonunun ise yüzde 20'nin altında gerçekleştiğini aktardı. Albayrak, "Enflasyon gerilemeye devam edecek. Özellikle yüzde 19.02'den 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor. Üretici fiyat endeksindeki ciddi düşüş de enflasyondaki düşüşün güçlenerek devam edeceğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Önümüzdeki sürecin enflasyon açısından çok daha iyimser olduğunu aktaran Albayrak, şunları kaydetti: "Mevsimsel olumsuzlukların geride kalması ve ikinci çeyrekten itibaren özellikle gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla, yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz. 2019'u Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflerimizden daha iyi bir performans ile kapatacağımıza ve tek haneli enflasyon hedefimize beklenenden daha kısa sürede ulaşacağımıza inancımız tam."Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, enflasyonda bekledikleri ılımlı gelişimin gerçekleştiğini belirtti. Tokalı, çekirdek enflasyon göstergelerinin tümünde yıllık enflasyonun gerileme eğilimini koruyor olmasının, enflasyonun kalıcı trendi açısından destekleyici olduğunu vurguladı. Tokalı, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17.5'ten 14.5'e çektiklerini dile getirdi.Tüketici Fiyat Endeksi'nde yer alan ana harcama gruplarında, şubatta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 2.48 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Endekste en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4.81 ile giyim ve ayakkabı oldu. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Tüketici fiyatları bazında şubat ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 35.19 ile marulda görüldü. Fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 14.99 ile erkek kazağı oldu.