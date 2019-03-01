Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Albayrak duyurdu! Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doların üzerine çıktı

Bakan Albayrak duyurdu! rezervleri 100 milyar doların üzerine çıktı

, dengelenme döneminin etkisinin her alanda görüldüğünü belirterek, Merkez Bankasının brüt rezervlerinin 100 milyar dolar seviyesini aştığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 1.3.2019 17:29 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 17:39
Bakan Albayrak duyurdu! Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doların üzerine çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kişisel Twitter hesabından Merkez Bankası rezervleri ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

100 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dengelenme döneminin etkisini her alanda gösterdiğini ifade ederek, Merkez Bankasının altın dahil brüt uluslararası rezervlerinin, son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığını kaydetti.

Son dakika: Bakan Berat Albayrak açıkladı! KOBİlere yeni destek...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak duyurdu! Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doların üzerine çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN