Bakan Albayrak duyurdu! Merkez Bankası rezervleri 100 milyar doların üzerine çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kişisel Twitter hesabından Merkez Bankası rezervleri ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

100 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dengelenme döneminin etkisini her alanda gösterdiğini ifade ederek, Merkez Bankasının altın dahil brüt uluslararası rezervlerinin, son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığını kaydetti.

Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı. pic.twitter.com/QAo6I6yavC — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 1 Mart 2019