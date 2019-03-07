Kur saldırısının ardından, firmaların kredi risklerine karşı zaman kazanmak için ilan ettiği konkordatolar üzerinden kriz tellallığı yapanları hayal kırıklığına uğratacak rakamları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı. Kocaeli Ticaret Odası Toplantı Salonu'ndaki İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programına katılan Bakan Albayrak, yüzlerce firmayla müzakerelerin tamamlandığını ve birçok firmanın kredilerinin yapılandırıldığını söyledi.

Bakan Albayrak "Cari açık 27,6 milyar TL seviyesinde geriledi"



5.4 MİLYAR TL YAPILANDI



Şubat itibarıyla 7 bankaya ilave olarak diğer bankaların da müzakerelere katılmaya başladığını ifade eden Bakan Albayrak, "Bu süreçte 48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. Bu firmaların konkordatodan çıkmasıyla birlikte 5.4 milyar liralık bir kredi konkordatodan çıkmış oldu" dedi. Mart-nisan ayı gibi toplam 10 milyar liralık paketin konkordatodan çıkmış olacağını anlatan Albayrak, konkordatodan çıkışlar hızlanırken, konkordato isteyen firma sayılarında da büyük düşüşler sağlandığını vurguladı. Albayrak, Ocak ve Şubat 2019 aylarında konkordato müracaatlarından bahsederek, şunları kaydetti: "Konkordato isteyen firmaların sayısı da giderek düşüyor. Şubat ayında yüzde 50-70 oranında azalma var. Bu süreç bile, ekonomide arzu edilen dengelenmenin ne kadar ayakları yere basan bir sağlamlıkta ilerlediğini gösteriyor."

Bakan Albayrak, Kocaeli'de önemli açıklamalarda bulundu



43.5 MİLYAR TL ŞUBATTAKI KREDI ARTIŞI KÖTÜ NİYETLİ KULLANAN OLDU



Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato sürecinin, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde hızlı bir şekilde tersine dönmeye başladığına dikkati çeken Albayrak, "2018'in son çeyreğinde 7 büyük bankamız, konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda bir çalışma başlatmıştı. Bu heyet her gün asgari 5-6 firmayla yüz yüze görüşmeler yaparak, çok yoğun bir süreci başlattı. Bugün geldiğimiz noktada konkordatolu firmaların mali durumları analiz edilip, borç ödeme niyetleri de araştırılarak -çünkü hepimizin malumu bazı konkordatolu firmalar bu sürece kötü niyetli de kullandı- borç ödeme niyetinde olan firmalara mali durumlarına en uygun çözüm yolları bulunmaya başlandı" dedi.



% 70 TALEP EDEN FIRMA SAYISINDAKI DÜŞÜŞ



1 AYDA 43.5 MİLYAR TL KREDİ

Dengelenme sürecinin pozitif ilerleyişini gösteren bir diğer göstergenin de kredi büyümesi olduğuna işaret eden Albayrak, "Ekim-kasım-aralık aylarında 70 milyar liraya yakın kredi küçülmesi yaşandı. Ancak sadece şubatta ocak ayına göre 43.5 milyar liralık bir kredi büyümesi gerçekleşti. Bu rakam dengelenme sürecinin ne kadar güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor" dedi. Albayrak, herkesin aynı gemide olduğunu Türkiye ekonomisi ne kadar iyi olursa 82 milyonun ekonomisinin de o kadar iyi olacağını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşini düzgün yapan herkesin yanındayız, devlet olarak sırtımızda taşımamız lazım ama sen hale 1 liradan aldığın malı 9 liradan satıyorsan burada başka bir şey var. 1 liralık malın 9 liraya satıldığı ortaya çıktıktan sonra bazıları da bakanlığa gidip birilerini şikâyet etmişler. 'Öyle değil, valla 1 liradan almadık, aslında 3 lira da 1 liradan gösterdik, aslında yüzde 900 değil de yüzde 300' demişler. Özrü kabahatinden beter. 2 kabahat var, vergi kaçırmışsın 3 liralık malı 1 liradan fatura etmişsin, bir de yüzde 900 değil de 300. Bu çerçevede devlet olarak devletliği yerine getirmek lazım."





5.4 MİLYAR TL YAPILANDIRILAN KREDİ



HİÇBİR ZAMAN KORKMADIK

Küresel açıdan belirsizliklerin ve zorlukların çok arttığı bir dönemde göreve geldiklerine işaret eden Albayrak, "Ülkemiz ekonomisinin doğrudan hedef alındığı günleri hep birlikte yaşadık ama hiçbir zaman endişe etmedik. Korkmadık. Hatta bazıları sinir bozucu bir şekilde ya bunlar niye bu kadar rahat... Türkiye ekonomisine tarihin en büyük saldırısı var. Biz rahatız. Niye? Türkiye'nin kapasitesini, potansiyelini biliyoruz" dedi. Cari açığın 2018 sonunda YEP hedefinin bile altına inerek 27.6 milyar dolara düştüğüne dikkat çeken dikkat çeken Albayrak, "Şubat itibarıyla 20 milyarın altına indiğimizi görmeye başladık" mesajını verdi. Bakan Berat Albayrak, dün ayrıca Kocaeli'nde esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından SEKA Kağıt Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe de katılan Albayrak, 200 genç ile bir araya geldi.



10 MİLYAR TL KONKORDATODAN ÇIKACAK KREDİ



HANİ THY BATIYORDU!

Hızlı toparlanmaya dikkat çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birileri her gün bir şey söylüyor. Kim ne derse desin biz küresel piyasalarla kurduğumuz doğru iletişime, doğru stratejilerle yatırımcılar ve piyasalar nezdinde Türkiye'ye olan güveni artırmaya devam edeceğiz. Geçen gün birileri, 'THY batıyor' diye dedikodu çıkarıyor. Açıklanan rakamları gördünüz mü? THY, bırakın batmayı tarihinin dünyada en büyük başarılı bilanço performanslarından birisini gösterdi. Gerçek iletişime, reel ekonomiye bakmamız lazım. Türkiye daha iyi bir noktaya güçlü adımlarla gidiyor. Her ay bir önceki aydan daha olumlu ve pozitif gelişmelere şahit olacağımız bir sürece somut adımlarla ilerliyoruz." Nisanmayıs aylarında çok daha olumlu performans göstergeleriyle malum niyetleri olan birilerinin algı operasyonlarını da çöpe gömeceklerini belirten Albayrak, ağzı olanın konuştuğunu ancak yüzünün kızarmadığını söyledi.



MİLLETİN SOFRASINA UZANAN ELLERİ KIRDIK

Bakan Albayrak, gıda fiyatlarında ortaya çıkan anomaliteye rağmen özellikle tanzim satışların başarı gösterdiğini belirterek, "Serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen bir kapasite var, bir bakıyorsunuz 2 gün sonra patlıcan 3, domates 3-5 katı artmış... Hayırdır, demek ki ortada bir numara var. Tanzim satışlar devreye giriyor, bir gün sonra fiyatlar yarı yarıya iniyor. Milletin sofrasına uzanan elleri tanzim satış noktaları ile kırdık. Beka derdi olmayanlar ekonomideki güven ortamını speküle etmeye ve piyasaları bozmaya çalışıyorlar. Milletin sofrasına uzanan elleri kırdığımız zaman da, en çok o birileri rahatsız olur" dedi.





ENFLASYON HEDEFİN ALTINA İNECEK

Atılan tüm adımların etkisiyle yıllık bazda enflasyonunun yüzde 19.67'e çekildiğini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti: "Çekirdek enflasyonun yüzde 18.12'ye düşmesi, ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyonda vurguladığımız düşüş trendinin tüm paydaşlarca da kabul edilmesini sağladı. İkinci çeyrekten itibaren çok önemli adımları göreceğiz. Bu da beraberinde hem faizleri hem de maliyetleri çok hızlı bir şekilde düşürecek. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeleri göreceğiz ve inşallah, hedefin çok çok altında bir rakamla 2019'u kapatacağız."



15 TEMMUZ'U ZAPİNG YAPARAK TV'DEN İZLEDİLER

Beka derdi olmayanları 15 Temmuz'dan da tanıdıklarını belirten Albayrak, "Şimdi buna belediyecilik seçimi diyorum ama ben bekayı buraya da bağlıyorum. 15 Temmuz'da beka diye derdi olmayanların belediyeciliğini de gördük. Hangi belediye iş makineleriyle milletin iradesine ket vurmaya çalışanların önüne set çekti, sokağa çıktı, milletiyle yan yana durdu? Hangi belediye, hangi belediyecilik anlayışı televizyonda zaping yaparak maç izler gibi darbeyi izledi, 15 Temmuz'u izledi?" diye konuştu.