Kadınlar kalıplara sokulamaz

Turkuvaz Medya'nın Çırağan Sarayı'nda düzenlediği 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları' zirvesine sivil toplum kuruluşları, iş kadınları ve akademisyenler katıldı. Ana sponsoru Vakıfbank, Co sponsorları Aydınlı ve THY, destek sponsorları da Alfemo, Halsa ve Tura Turizm olan zirvenin açılışını KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptı. Bayraktar, Kadınlar Günü'nün kadını çiçeğe, böceğe benzetme günü olmadığını belirterek, "Kadın hatalarıyla sevaplarıyla insandır. Kalıplara sokulamaz. Hepsinin özellikleri kendisine hastır. 'Kadınlar şöyle güzel, böyle muhteşem' diye süslü cümleler kurdukça gerçeklikten uzaklaşıyoruz. Daha da kötüsü asıl meseleyi ıskalıyor hatta algısal olarak önemsizleştiriyoruz" dedi.



BUGÜN FIRSAT OLMALIDIR

Sistematik mağduriyetlere karşı bir şeyler yapmak için kadınların muhteşem varlıklar olmalarına gerek olmadığının altını çizen Bayraktar, şöyle konuştu: "Kadınlar günü bu mağduriyetleri görmemiz, anlatmamız ve mücadele etmemiz için fırsat olmalı." Türkiye'de 46 temsilciliğe ulaşan KADEM'in faaliyetlerinden de bahseden Bayraktar, kadınların her çağ ve coğrafyada çeşitli ideolojilerin tartışma alanı olduğunu anlattı. Bayraktar, şöyle devam etti: "Günümüzde de bir yandan kadını ekonomik meta olarak görenler, bir yandan terörist emellere alet edenler, bir yandan dindarlıklarını kendilerinden çok kadınlarının durumuyla ölçenleri görebiliyoruz. Biz kendimizi bu tuzaklardan koruyup topluma fayda için ne yapabiliriz onun derdinde olmalıyız. Ne yazık ki, bugün özümüzü, Batı'nın yönettiği imajlardan kopuk düşünemiyoruz. Giyimimiz Batılı'nın giyimine ne kadar yakınsa algımız o kadar modern oluyor. Eğitimimiz Batı'ya ne kadar yakınsa o kadar makbul oluyor. İnsan hakları, çevre hakları, kadın hakları Batı'nın yaklaşımıyla biçimleniyor." Kadının ihtiyaçlarını en iyi kadınların anlayacağını söyleyen Bayraktar, "Örneğin, karar mekanizmalarında az kadın olduğu için annelerin halinden anlayanlar azınlıkta kalır. Ya da yerel yönetimlerde ve emniyette daha çok kadın olsa kadınların sokaktaki, ulaşımdaki güvenliğini daha iyi sağlayabilecek yapı oluşturulabilir" dedi.



TURKUVAZ MEDYA'DA KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 35

"Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları" Zirvesi'nin açılışında konuşan Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi, Sabah ve Daily Sabah Gazetesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, grubun kadınların toplumun temel taşı olduğunu, medya grubunda çalışanların yüzde 35'inin kadın olduğunu söyledi. Uzman, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a zirveye katılımından dolayı çiçek verdi.



SPORCU KIZLAR KONUŞTU:



SAHAYA ÇIKTIĞIMIZDA TÜRK KADININI TEMSİL EDİYORUZ

Zırvenin öğleden sonraki bölümünde Türkiye'nin uluslararası alanda adından söz ettiren kadın sporcularıyla Vakıfbank'la Sporcu Kadının Rolü isimli panel yapıldı. Moderatörlüğünü aPara Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in gerçekleştirdiği panelde, sporcular, kadınların yaptığı spor dallarına daha çok destek verilmesini ve erkek sporcularla eşit şartlara sahip olmak istediklerini söyledi. Dünya şampiyonu olan Vakıfbank Bayan Voleybol Takımı Kaptanı Melis Gürkaynak, sahaya çıktıklarında Türk kadınını temsil ettiklerinin bilincinde olduklarını ve buna göre mücadele verdiklerini söyledi. Gürkaynak, "Biz yurtdışında maça çıktığımızda Türk kadınını temsil ediyoruz. Bunun bilinciyle mücadele veriyoruz. Çin'de Dünya şampiyonu olduğumuzda hem Vakıfbank hem de Türkiye diye tezahürat ediliyor" dedi.



KADIN SPORCUYA DESTEK ARTTI

Olimpik yüzücü Nida İliz Üstündağ ise en büyük hedefinin Tokyo 2020 Olimpiyatları olduğunu belirtirken, kadın sporcuların Türkiye'de son yıllarda önemli destekler aldığını, bunun artarak devam etmesini istediğini söyledi. Üstündağ, küçük kızların kendilerini rol model olarak aldığını da belirterek, "Kurumlar sporculara ne kadar çok destek verirse, arkadan daha çok sporcu gelecektir. Bu ülkenin tanıtımı ve sağlıklı nesiller için çok önemli" diye konuştu. Adana Demirspor Futbol Takımı Altyapı Antrenörü Songül Paksoy ise kadın futbolcuların kalite olarak erkeklerle aynı seviyede olduğunu söyledi. Paksoy, "Altyapıda kız futbolculara pozitf ayrımcılık yapıyorum" dedi.



HEDEF ŞAMPİYONLUK

Milli jimnastikçi Tunya Yılmaz da aldığı başarılar sonrasında birçok kız çocuğunun jimnastiğe başladığını öğrendiğini söyledi. Yılmaz, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. Çok ağladığım zamanlar oldu ama pes etmedim" değerlendirmesinde bulundu.





AK PARTİ SESSİZ DEVRİM YAPTI

Zirvenin açılışından sonra "Siyasette Kadının Gücü" konulu panel düzenlendi. Moderatörlüğünü atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın yaptığı panele Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve SABAH Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bizim medeniyet kodlarımızda bize dair çok güçlü örnekler var. 1400 yıl önce dünyanın en büyük ticaret kervanlarından birinin başında Hz. Hatice vardı. Biz bu mesajları doğru okuyamıyoruz. Kadın ve erkek birbirinin alternatifi olamaz. Kadını ve erkeği çatıştırmadan birlikte düşündüğümüzde başarıya ulaşacağız" dedi.



HAYALLERİNİZİ YÜKSEK TUTUN

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin de özel sektörden kamuya geçişinde yaşadıklarını anlattı. Alptekin, "En büyük hayalim 29 Ekim resepsiyonuna katılmaktı. Şimdi hayatım resepsiyonlarda geçiyor. Cumhurbaşkanımızın vizyoner, yenilikler açık, gençlere ve kadınlara şans veren yapısı bizim için çok önemli. Başarılı olmak isteyen kadınlar için hayallerini yüksek tutmak ve cesur olmak önemli" diye konuştu.



KADINLAR SİYASETTE KAZANIYOR

Konuşmasına işçi-patron fıkrasıyla başlayan SABAH Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan ise "İşçi patronun arabasını görüp, çok güzel olduğunu söylüyor. Patron da 'sen bu sene çok iyi çalışırsan, ben seneye daha iyisini alabilirim' diyor. Bugüne kadar kadınlar siyasette çalıştı, erkekler kazandı. 2003'ten sonra AK Parti içinde kadınlar çalıştığının karşılığını almaya başladı" dedi. Kaplan, "Maalesef erkeğin başarısının norm, kadının başarısının anormal olduğu bir noktadayız" mesajı verdi.



KADIN CEO'LAR POZİTİF AYRIM YAPIYOR

Zirvenin 'İş hayatında Kadının Gücü' başlıklı oturumunda 5 büyük şirketin kadın sahibi ya da yöneticisi deneyimlerini paylaştı. SABAH yazarı Şelale Kadak'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, kadın CEO'lar şirketlerinde kadın çalışan sayısını artırmak için pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve bundan da şirketin başarısı adına olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti. Limak Yatırım Başkanı Ebru Özdemir, kızların mühendislik mesleğine ilgi duyması için Mühendis Kızlar projesi yaptıklarını belirterek, "120 kızın yer aldığı mühendis kızlar projesiyle onlara hem burs veriyoruz hem de yabancı dillerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Sonra da şirketlerimizde iş veriyoruz" dedi. Silk&Casmir Başkanı Ayşen Zamanpur ise şirket olarak kadını destekleyen yapılarının olduğunu belirterek, "Kadına pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadın çalışan oranı yüzde 69. Üst yönetimdeki kadın oranı ise yüzde 72. Kadın çalışanların sayısının artırmanın faydalarını da görmeye başladık" diye konuştu. Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ise Kütahya'daki kadınlara rol model olmaya çalıştığını söyledi. Sürmeli, "Kadınların daha rahat çalışmaları için teşvik ediyoruz" dedi. Sportive Genel Müdürü Zeynep Sulgur ise erkekkadın ayrımına inanmadığını söyledi. Sulgur, "Ne istediğinizi bildiğiniz zaman hedefe ulaşıyorsunuz" dedi. Academic Hospital Başkanı Zehra Neşe Kavak da, kurucu başkanı olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nde kendilerini ilk 5 içinde tercih eden kız öğrencilere yüzde 50 burs vereceklerini söyledi. Kavak, "Yaptığınız işi severseniz başarı ve para gelecektir" şeklinde konuştu. Tabanlıoğlu Mimarlık Ortağı Melkan Gürsel ise ofislerindeki çalışanların yüzde 65'inin kadın olduğunu söyledi. Gürsel, "Çünkü kadınlar daha detaycı. Bunun faydalarını görüyoruz" dedi.

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