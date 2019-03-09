Hazine’den tarihi adım

BUGÜN NELER OLDU

Finansal mimarinin yeniden şekillendirilmesi ve sermaye piyasalarında enstrüman çeşitliliğinin sağlanması için önemli adımlar atmaya hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk operasyon için düğmeye bastı. Bakanlık, 12 bankanın da ortak olmasıyla, 10 milyon TL sermaye ile İpotek Finansman Kurumu kurulmasına karar verdi.İpotek Finansmanı Kurumu'nda bankalar yüzde 60, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Borsa İstanbul yüzde 30, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yüzde 5'er paya sahip olacak. Ortak olacak bankalar arasında Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi , Halkbank, Vakıfbank, Emlak Bank, Kalkınma Bankası, Burganbank, TSKB, Garanti Bankası, Akbank ve TEB yer alıyor. İpotek Finansmanı Kurumu ile, finansal kurumların kredileri karşılığında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ya da İpoteğe Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) çıkarılacak. Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın ikinci VDMK ihracını da onayladı.