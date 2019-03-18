III. Dünya şirketler savaşı

BUGÜN NELER OLDU

İki büyük savaşla yerle bir olan ve küllerinden yeniden doğan dünya, küresel bir savaş daha yaşıyor. Ama bu kez sessiz ve derinden... Bu kez aktörler ne Ari ırka inanan bir sosyopat ne de sömürü alanını geliştirmeye çalışan bir kral. Yeni savaşın silahları da u-boot'lar ya da Messerschmitt uçakları değil. Savaşın aktörleri firmalar silahları ise teknoloji, Ar-Ge ve ticaret. Bu gizli savaşta uçaklar düşürülmüyor siparişler iptal ediliyor. Bizzat askeri yöntemlerle sömürmek yerine iletişim altyapısını yaparak sömürü kavgası var. Şirketlerin CEO'ları veya patronlarının kızları göz altına alınıyor. Tehditler ve gümrük vergileri havada uçuşuyor. Tıpkı I. Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olan Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand'ın suikastı gibi küçük bir kıvılcım fitili ateşledi. O da bir tweet...21 Eylül 2011'de ABD'nin şu andaki Başkanı Donald Trump, "Çin ne bir müttefik ne de bir dost. Onlar bizim ülkemizi yenmeye ve ele geçirmeye çalışan bir ülke" tweet'i attı. Savaşı resmen başlatan bu tweet'in ardından ABDAvrupa, ABD-Çin, Rusya-ABD, Avrupa-Çin başta olmak üzere karşılıklı vergiler, yasaklar, ambargolar, şirketlere cezalar, şirketlerin üst yönetimlerini içeri atmalar gibi onlarca yol denendi. İşte örneklerle cepheler ve muharebeler:9 Ekim günü Endonezyalı Lion Air'e ait Boeing 737 Max uçağı düştü. 189 kişi öldü.ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veilaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Beyaz Saray'da görüştü ve elinde sattığı ürünleri ve uçakları tanıttı.Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman'da temaslarda bulundu. Kushner ABD büyükelçiliklerinden görevlileri görüşmelere almadı.Airbus A380 projesini sipariş iptallerinin ardından 2021'de sonlandıracağını açıkladı. En büyük müşteri BAE'li Emirates'ti.Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı kaza yaptı. 157 kişinin hayatını kaybetti. İki uçak da kalkıştan 6 dakika sonra düştü.Huawei'nin sahibinin kızı ve CFO'su Meng Wanzhou, Kanada'da tutuklandı.İki Kanada vatandaşı Çin'de tutuklandı.Samsung Unpacked etkinliğinde Galaxy S10'un 5G destekli bir modelinin Verizon ortaklığında geleceği söylendi.Trump şu tweeti attı: "5G'yi ve hatta 6G'yi ABD'de en yakın sürede görmek istiyorum." ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Huawei sistemlerini kullananlarla işbirliği yapmayacaklarını açıkladı.Huawei yeni 5G uyumlu Mate X'in lansmanını yaptı.ABD, Almanya'yı 5G konusunda tehdit etti.Amerikalı sosyal medya devi Facebook, WhatsApp ile kullanıcı profillerini bağladığı gerekçesiyle Avrupa Komisyonu tarafından 112 milyon dolar cezaya çaptırıldı.Avrupa Komisyonu Google'a, karşılaştırmalı alışveriş sonuçlarını en üstte gösterdiği için 2.7 milyar dolar ceza kesti.ABD'li teknoloji devi Amazon'un Lüksemburg'da kurduğu şirketlere 250 milyon euroluk ceza kesildi.Avrupa Birliği Komisyonu, Google'ın akıllı mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4.3 milyar euro'luk rekor seviyede para cezası kararı aldı.Avrupa Komisyonu, Hollanda ve Lüksemburg'da Starbucks'a sağlanan vergi kolaylıklarının yasa dışı olduğuna karar verdi ve şirketi Hollanda hükümetine 30 milyon euro ödemeye mahkum etti.ABD'nin ve dünyanın en değerli şirketi Apple, rekor bir ceza aldı. Avrupa Komisyonu, Apple'ın Avrupa'daki satışlarından ödemesi gereken vergi miktarından çok daha azını ödediği gerekçesiyle şirketin 13 milyar dolarlık ceza ödemesine yönelik karar aldı.ABD'nin California eyalet mahkemesi Alman otomobil devi Volkswagen'e 14.7 milyar dolar ceza kesti.ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) birçok bankaya İran, Sudan ve Küba ambargolarını delme, libor skandalı ve benzer nedenlerden ceza kesti. 2009-2016 arası kesilen cezaların yüzde 37'si ABD dışı bankalara oldu. Rakam toplamda 117 milyar dolar. ABD'nin Avrupalı bankalara kesinleşen ceza miktarı 21.6 milyar dolar.