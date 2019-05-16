Son Dakika - Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve Çeyrek güncel altın fiyatları 16 Mayıs

Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım ve birikim aracı kuşkusuz altındır. Dolar ve eurodan bağımsız olarak altın daha çok tercih edilir. 16 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? Bu soru sabah saatlerinde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle gram altın ve çeyrek altın fiyatları oldukça merak ediliyor. İşte gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve ata altın fiyatları konusundaki son dakika gelişmeleri haberimizde.

16 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları konusunda vatandaşların araştırmaları sürüyor. Gram altın, son zamanlarda çeyrek altın fiyatlarında yaşanan gelişmelerden sonra çok merak ediliyor. Gram altın bugün 251,01 TL'den alınırken 251,06 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ülkemizde en çok araştırılan en çok satın alınan altın türleri arasında çeyrek altın vardır. Çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 400,84 TL'den alınan çeyrek altın 409,94 TL'den satılıyor. Özellikle düğün mevsiminin gelmesiyle birlikte ailelerin çeyrek altın fiyatları aramaları arttı.